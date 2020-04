Da die 12. Saison der Ruder-Bundesliga aufgrund des Corona-Virus vom DRV-Präsidium abgesagt wurde, sucht das Fachressort Wettkampf nun zusammen mit Liga-Manager Boris Orlowski nach Alternativen für den Herbst. In der Überlegung ist, im September und Oktober noch zwei bis drei Renntage zu organisieren, welche NICHT mit den Landesmeisterschaften in den einzelnen Bundesländern kollidieren sollen. Im Gespräch sind der 12. und 19. September sowie der 17. Oktober 2020. Denkbar wäre auch, einen RBL-Renntag an einem Freitag vor eine Landesmeisterschaft (25.09. oder 02.10.2020) zu platzieren oder in die Sprintmeisterschaft am 10. Oktober zu integrieren.

Wie stehen die Vereine zu dieser Entscheidung? Eure Meinung ist wichtig. Lohnt es sich, an einem solchen Projekt festzuhalten? Welche Termine, Lösungen würdet ihr favorisieren?

Einige Mannschaften - die nicht für diese Saison gemeldet hatten - haben nun aufgrund des Wegfalls der internationalen Regatten zusätzliches Interesse an einem Ersatzprogramm geäußert. All diese Überlegungen kommen natürlich nur zum Tragen, wenn das Ausrichten von Regatten wieder möglich ist und genügend Mannschaften am Start sind.

Wir freuen uns über euer Feedback (boris@boat-events.de).