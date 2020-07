AUFRUF ZUR TEILNAHME AM AKTIONSTAG „Jugend trainiert“ – gemeinsam bewegen am 30. September 2020

Was: Deutschlandweite Aktion „Jugend trainiert“ – gemeinsam bewegen

Deutschlandweite Aktion „Jugend trainiert“ – gemeinsam bewegen Wann: 30. September 2020 für 20 Minuten bis max. eine Unterrichtsstunde

30. September 2020 für 20 Minuten bis max. eine Unterrichtsstunde Wo: An Schulen in ganz Deutschland

An Schulen in ganz Deutschland Ideeller Zweck: Öffentlichkeitswirksames Zeichen für den Schulsport und Jugend trainiert für Olympia & Paralympics

Öffentlichkeitswirksames Zeichen für den Schulsport und Jugend trainiert für Olympia & Paralympics Persönlicher Nutzen: Umfangreiches Teilnahmepaket mit Startnummern, Urkunden, Aufklebern und Banner für alle teilnehmenden Schulen sowie Verlosung attraktiver Preise im Nachgang des Aktionstags

In Zeiten der Corona-Pandemie ist es eine besondere Herausforderung, Schulsport für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung unter veränderten und an die aktuelle Situation angepassten Hygieneregeln zu organisieren. Im letzten Schuljahr kamen der Schulsport und damit auch der Schulwettbewerb Jugend trainiert für Olympia & Paralympics fast vollständig zum Erliegen. Deshalb ist es zu Beginn des Schuljahres 2020/21 besonders notwendig, wichtige Akzente bei der Wiederaufnahme des Schulsports in Zeiten von Corona-Einschränkungen zu setzen und ein Bekenntnis für „Jugend trainiert“ und den Stellenwert des Schulsports für die Bewegungs- und Gesundheitsförderung abzugeben. Die Deutsche Schulsportstiftung als Träger von „Jugend trainiert“, die Kultusministerien der Länder und die am Wettbewerb beteiligten Sportverbände rufen die Schulen zu diesem Zweck zur Teilnahme am Aktionstag „Jugend trainiert“ – gemeinsam bewegen am 30. September 2020 auf. Die Schulen sollen sich mit offenen und kreativen Bewegungsangeboten während einer Pause oder Unterrichtsstunde an diesem Aktionstag unter Einhaltung der lokalen Abstands- und Hygieneregeln beteiligen und dies öffentlichkeitswirksam dokumentieren.

Weitere Informationen