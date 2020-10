Trotz der derzeitigen Situation rund um die Corona-Pandemie ist der „Restart“ für die anstehende RBL-Saison 2021 in vollem Gange. Das neugegründete Organisationsteam – bestehend aus im DRV ehrenamtlich Tätigen – setzt alles daran, die Grundpfeiler für die nächste Saison zu setzen. Ein wesentlicher Bestandteil dafür sind die Ausrichter der fünf Renntage.

Der Rücktritt von Ligamanager Boris Orlowski hatte zur Folge, dass für die Suche nach Ausrichtern ein neues Gesicht gefunden werden musste. Mit Nils Warnke konnte jemand für die Aufgabe besetzt werden, der schon viele Jahre Erfahrung in der RBL gesammelt hat und selber erfolgreicher Regattaveranstalter ist.

Ein wichtiger Startpunkt für Warnke war die Übermittlung von ersten Interessenten durch Orlowski und den DRV. Anschließende intensive Gespräche - mit alt-bekannten und potenziellen neuen Ausrichtern - konnten bereits geführt werden.

Aufruf an interessierte Ausrichter

Die Suche nach Ausrichtern ist jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen. Daher der Aufruf an alle interessierten Vereine, sich bis einschließlich 13.11.2020, bei nils.warnke@rudern.de zu melden. Der Appell richtet sich dabei an ausnahmslos alle Vereine, die sich angesprochen fühlen. Neue Austragungsorte sind dabei genauso gefragt wie bereits eingespielte Regatta-Teams bisheriger Ausrichter.

Die Anforderungen an die Strecke und eine kurze Bewerbung sind schnell beschrieben:

-Eine Streckenlänge von circa 350 Metern

-Mindestens zwei Bahnen

-Eine Darstellung der Ideen, wie der Renntag zu einem Erlebnis gemacht werden kann

Kreativen Ideen – wie der Ausrichtung der Renntage im Rahmen von Stadt- oder Hafenfesten, Firmen- oder Vereinsjubiläen – blickt das Organisationsteam freudig entgegen. Auch bislang nie-dagewesene Ideen werden offen und voller Vorfreude entgegengenommen.

Für den „Restart“ in 2021 sollte sich daher jeder angesprochen fühlen. „Die Corona bedingte Situation kennen wir alle und sie ist für alle gleichermaßen schwierig. Wir kämpfen aber darum, dass die RBL 2021 auch weiter besteht – dazu brauchen wir neben Mannschaften auch Ausrichter mit Mut und Herz. Gemeinsam bekommen wir das schon hin“ – resümiert Nils Warnke stark. Der gemeinschaftliche Gedanke richtet sich auch an die Unterstützung seitens des Organisationsteams. Aktuelle Rahmenbedingungen sowie jegliche Fragen können direkt an nils.warnke@rudern.de gerichtet werden. Jeder Ausrichter soll bestmöglich unterstützt werden. Der DRV freut sich weiterhin über zahlreiche Bewerbungen.

Auf eine erfolgreiche Ruderbundesliga-Saison 2021 in der stärksten Sprint-Liga der Welt!