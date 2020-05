Das Morgenmargazin (MoMa) hat die Pararuderin Amalia Sedlmayr (RTHC Bayer Leverkusen) und ihren Trainer Ralf Müller bei ihrem Training auf dem Fühlinger See in Köln besucht. Der Beitrag läuft am morgigen Donnerstagmorgen im MoMa der ARD. Einschalten lohnt sich!

Für alle, die den Beitrag verpasst haben - hier gibt es das Video in voller Länge zu sehen.