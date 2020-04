Anmeldeschluss für die „schnellsten (Inklusions-) Klassen Deutschlands“ bleibt bestehen

Trotz der Corona bedingten Schulschließungen hat der DRJ-Vorstand entschieden, den Einsendeschluss (15. Mai 2020) für die „schnellsten (Inklusions-)Klassen Deutschlands im Ergometerrudern 2020“ beizubehalten.

Auch wenn Schulen mittlerweile – unter bestimmen Auflagen und nur für bestimmte Jahrgänge – wieder geöffnet haben, ist ein geregelter (Sport-)Unterricht noch lange nicht möglich.

„Da aktuell noch nicht absehbar ist, wann und wie in der Schule wieder auf dem Ergometer gerudert werden kann, macht eine Verschiebung des Einsendeschlusses bis beispielsweise Juni aus unserer Sicht wenig Sinn. Auch eine Verlängerung bis in den Herbst stellt sich als schwierig dar, da es ab Sommer neue Klassen gibt, die dann bereits an der neuen Auflage von Deutschlands schnellster Klasse teilnehmen können“, erklärt der DRJ-Vorsitzende Marc Hildebrandt.

Alle bisher eingesendeten Ergebnisse und die, die bis zum 15. Mai noch folgen, werden zeitnah ausgewertet. „Danach geben wir wie gewohnt den Gewinner bekannt“, so Achim Eckmann - Stellvertretender Vorstitzender Schulrudern.