Die Auswertungen für den Monat April der Ergometer-Challenge des Schüler-Ruder-Verbandes Niedersachsen (SRVN) wurden jetzt abgeschlossen. Es haben 231 Aktive aus 38 Vereinen bzw. Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet die 5000 Meter zurückgelegt. Durch Mehrfachstarts wurden insgesamt 1455 Kilometer auf dem Ergometer gerudert. Mit Tobias Kühne (Hannoverscher RC) sowie Marion und Johanna Reichardt (RR Schaumburgia Bückeburg) waren auch ehemalige bzw. aktuelle Kaderathleten/innen am Start.

Absolut schnellster Starter war Friedrich Amelingmeyer (Osnabrücker RV) in 16:26,90 Minuten. Schnellste Sportlerin war Marion Reichardt in 18:54,00 Minuten. Besonders reizvoll für die Jüngeren ist die Viererwertung. Hier siegte in der Altersklasse WKIII (14 Jahre und jünger) bei den Mädchen der RV Humboldtschule Hannover und bei den Jungen die RR Carolinum Osnabrück. In der Altersklasse WKII (15 bis 17 Jahre) gewann bei den Mädchen der Oldenburger RV und bei den Jungen der Mainzer RV.

Ab sofort kann man seine Werte für die Mai-Challenge über 3000 Meter eintragen. Auch Neueinsteiger sind herzlich willkommen. Weitere Infos gibt es unter: www.srvn.de.