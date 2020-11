Ab dem 01.01.2021 lautet die neue Anschrift: Am Fuchsbau 15a in 15345 Eggersdorf. Damit steht die Bootsmanufaktur unmittelbar vor einem großen Schritt in der Firmenhistorie. Durch die Nähe zur Autobahn A10 und Bundesstraße B1 ist die BBG einfacher per Auto zu erreichen und bietet ihren umfassenden Service in schöneren Produktionshallen an. Durch die steigenden Anforderungen der letzten Jahre war die BBG nicht mehr in der Lage, einer effektiven Produktion am alten Standort am Müggelseedamm nachzugehen.

„Am neuen Standort Eggersdorf lässt sich die hohe handwerkliche Qualität rund um die komplette Flotte an C-Gig Booten und Rennbooten vom Einer bis zum Achter erleben. Von der Beratung zu Material und Equipment, bis zur Anfertigung und Anpassung von Booten aller Klassen ist Einsteigern und Fortgeschrittenen ein breites Leistungsspektrum garantiert. Alle Ruderer sind dazu eingeladen, mit dem Team zu fachsimpeln und Neuheiten der Branche zu entdecken.“, so die Verantwortlichen der Werft.