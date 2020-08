Nach den zurückliegenden Monaten des Lockdowns und der schrittweisen Öffnung der Maßnahmen, die es den Ruderern auch ermöglicht haben, wieder ihrem geliebten Sport nachzugehen, möchte der Deutsche Ruderverband an dieser Stelle einige Hinweise für Regatten geben, die im Herbst noch stattfinden werden oder noch kurzfristig z. B. als Einladungswettkämpfe organisiert werden können. Dies wird ergänzt mit zahlreichen Hinweisen für Ausrichter.

Corona-Leitlinien

Der DRV hat hier einige generelle Empfehlungen erarbeitet, die Regattaveranstalter dabei helfen, spezifische, auf den jeweiligen Regattaplatz angepasste Hinweise zu entwickeln. Die Hinweise begreifen sich nicht als strikte Regeln, sondern als ein Katalog von Maßnahmen, die bedacht werden sollen. Dabei erheben diese Hinweise keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mehr als sonst sind derzeit Veranstalter aufgerufen, mit ihren lokalen Behörden Einvernehmen zu erzielen.

Diese Empfehlungen finden Sie HIER.

Vereinfachtes Regelwerk

Um es zu ermöglichen, dass auch in Corona-Zeiten Regatten organisiert werden, hat der DRV ein vereinfachtes Regelwerk erarbeitet. Dies soll ein Beitrag sein, um Regatten mit geringerem Aufwand durchzuführen. Folgende Aspekte sollen an dieser Stelle besonders hervorgehoben werden:

Größere Flexibilität bei Umlegen von Rennen;

Rennen, die wegen nur einer Meldung nicht stattfinden, können durch weitere Meldungen wiederbelebt werden;

Vereinfachung der Wiegeregeln

Formulierungen von Beschränkungen, z. B. nur ein Rennen pro Ruderer pro Tag.

Zum vereinfachten Regelwerk geht es HIER.

Neue Ausschreibungen und Überarbeitung bestehender Ausschreibungen

Bis drei Wochen vor der Durchführung einer Regatta besteht nun die Möglichkeit die Ausschreibung noch zu verändern. Normalerweise sollte dies im Januar abgeschlossen sein. Da es aber notwendig werden könnte, Regattaprogramme zu verschlanken, wird hier die Möglichkeit gegeben, eine Anpassung der Ausschreibung vorzunehmen. Für die Aktiven bedeutet dies natürlich auch, dass eventuell kurzfristiger geplant werden muss.

Darüber hinaus sind die üblichen „Dezemberfristen“ aufgehoben. Regattaveranstalter können nun auch kurzfristig Regatten ausschreiben. Dies können entweder offizielle DRV-Regatten sein oder Einladungswettkämpfe, bei denen auch die temporären Befristungen außer Kraft gesetzt sind.

Meisterschaften des DRV und der Landesverbände

Derzeit ist es geplant, die Deutschen Sprint-Meisterschaften in Werder am ursprünglichen Datum am 9.- 11- Oktober mit der bereits veröffentlichten Ausschreibung durchzuführen.

Da dies die einzige DRV-Meisterschaft 2020 sein wird, kann hier mit einem erhöhten Meldeaufkommen gerechnet werden. Der DRV weist darauf hin, dass es dazu führen kann, dass Vorrennen schon am Freitag stattfinden müssen. Darüber hinaus muss auch damit gerechnet werden, dass der Qualifikationsmodus verschlankt werden könnte (z. B. Wegfall von Halbfinale).

Ein „Bundesfinale“ das Mitte Oktober für die ausgefallenen Jahrgangsmeisterschaften angedacht war, muss leider entfallen, da so kurzfristig kein Regattaplatz zur Verfügung stand.

Aber einige Landesverbände, so z.B. der NWRV wollen ihre Landesmeisterschaften (NWRV 3./4. 10.2020) weiterhin unverändert durchführen.

DRV-Präsidiums-Mitglied Rolf Warnke: „ Wir sind sicher, mit den Flexibilisierungen der Regeln und Bestimmungen, dazu beizutragen, Aktiven und Regattaveranstaltern ein angemessenes Umfeld zu bieten“. Rolf Warnke weiter „Der Deutsche Ruderverband und das Fachressort Wettkampf erwarten eine kleine, aber dennoch attraktive Herbstsaison“.

Masters

Die Euromasters in München, das bekannte Großevent, das ursprünglich im Juli geplant war, aber wegen Corona ausgefallen ist, soll nun Mitte Oktober in München stattfinden. Die Masters sollten mit ihren Planungen dafür rechtzeitig beginnen.

Weitere Infos und die Ausschreibung findet man HIER.

Die Masters, die sich gerne auf dieses Top-Event vorbereiten wollen, sei die internationale Masters–Regatta in Linz am 26. – 27. September empfohlen. Knapp drei Wochen vor der Euromasters im Oktober haben Masters so die Gelegenheit sich zutesten. Für alle diejenigen die ursprünglich bei den FISA-Masters starten wollten, ist dies zudem eine gute Gelegenheit diese Regattastrecke aktiv zu besuchen.

Zur Ausschreibung geht es HIER.

Der Deutsche Ruderverband bedankt sich an dieser Stelle bei allen Veranstaltern die mit großem Aufwand versucht haben, in diesem Jahr noch Regatten zu organisieren. Wir sind sicher alle zusammen diese besonderen Herausforderungen in diesem Jahr aktiv meistern zu können – Bleibt alle gesund!

Und noch eine Zeile Kleingedrucktes: Dieser Artikel ist Anfang August formuliert, etwaige zukünftige regionale Beschränkungen aufgrund weiterer Infektionswellen können hier naturgemäß nicht berücksichtigt sein.