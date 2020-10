Rudern für Toleranz

Deutschlands schnellste Klasse startet in diesem Jahr bereits am 15. Oktober und es gibt Neuigkeiten zu verkünden. In Kooperation mit Concept2 haben wir die Aktion erweitert und schreiben einen neuen Wettbewerb aus.

Wir suchen auch in diesem Schuljahrgang die schnellste (Inklusions-)Klasse Deutschlands. Hierbei werden Mannschaften von jeweils acht Personen gebildet, die jeweils 250 Meter rudern. Die Gesamtzeit aller acht Einzelzeiten ergibt die Gesamtzeit für die geruderten 2.000 Meter, die eingeschickt werden kann. Teilnehmen können alle Schüler/innen der Jahrgangsstufen 4 bis 12 und die Ergebnisse können bis zum 15. Mai 2021 eingereicht werden. Die drei erstplatzierten Klassen jeder Jahrgangsstufe erhalten zusätzlich Medaillen.

Unter dem Slogan "Rudern für Toleranz" möchten wir uns gemeinsam für mehr Toleranz und Offenheit und gegen Rassismus, Diskriminierung und Mobbing einsetzen. Alle teilnehmenden Schulen können Projekte in dem Themenbereich einreichen und ein Jury wählt unter allen Einsendungen die besten drei Plätze aus. Dabei gibt es als Hauptpreise ein Ergometer von Concept 2, ein Paar Skulls von Concept 2 sowie einen Gutschein von New Wave in Höhe von 150 € zu gewinnen. Wir freuen uns auf viele kreative Ideen und Einsendungen.

Ab sofort können im Jugendsekretariat Aktionspakete mit Give-aways beantragt werden, um einen Aktionstag an der Schule oder im Verein durchzuführen. Die Aktion bietet die Möglichkeit die Kooperation zwischen Schule und Verein zu stärken und für die Rudervereine die Chance neue Mitglieder zu gewinnen.

Um die Sicherheit und Gesundheit aller Teilnehmenden zu gewährleisten haben wir den Zeitraum für die Durchführung der Aktion verlängert. So sollten alle die Möglichkeit haben, am Wettbewerb teilzunehmen. Wir bitten bei der Durchführung der Aktion die jeweils gültigen Bestimmungen vor Ort zu beachten.

