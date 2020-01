Rudersport und Schule

Nun ist es wieder so weit, die nächste Runde unserer bundesweiten Erfolgsaktion „Rudersport & Schule - gemeinsam noch stärker“ steht bevor.

Auch im Jahr 2020 möchte die Deutsche Ruderjugend mit dieser Aktion die Rudervereine in Deutschland bei der Jugendarbeit unterstützen und Kooperationen zwischen Schulen und Rudervereinen fördern. Möglichst viele Vereine sollen durch einen Aktionstag die Sportart Rudern gemeinsam mit ortsansässigen Schulen präsentieren. Im Rahmen der Aktion "Rudersport& Schule - gemeinsam noch stärker" sucht die DRJ wieder unter allen 4. – 12. Klassen Deutschlands die schnellsten Klassen im Ergometerrudern!

Auch in diesem Jahr wieder: Die schnellste Inklusionsklasse 2020. Die Mannschaft einer Inklusionsklasse besteht aus 8 Schüler/innen einer Klasse, mindestens 2 Schüler/innen davon müssen einen Förderstatus haben (körperliche/motorische Entwicklung, geistige Entwicklung, Hören/Kommunikation, Sehen oder Autismus). Auch Förderschulen können gerne teilnehmen.

Die DRJ berät Schulen mit Inklusionsklassen bzw. Klassen deren Schüler einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben bei der Umsetzung des Projektes (und kann ggf. Unterstützung vermitteln).

NEU: Es dürfen alle Klassenstufen von Klasse 4 bis 12 teilnehmen!

Wer darf teilnehmen?

An diesem DRJ - Wettbewerb dürfen alle 4.-12. Klassen Deutschlands teilnehmen. Acht Schüler/innen aus einer Klasse finden sich zu einer Mannschaft zusammen. Ob es eine Mixed-Mannschaft ist oder ein reines Mädchen- bzw. Jungenteam, spielt keine Rolle. Jeder Teilnehmer darf allerdings nur in einer Achter-Mannschaft mit rudern. Die Streckenlänge beträgt insgesamt 2000 m, wovon jede/r Schüler/in 250 m rudern muss. Die Einzelzeiten aller acht Teilnehmer/innen sind zu addieren und die beste Gesamtzeit ist am Ende bei der DRJ bis zum 15.05.2020 einzureichen. Aus allen Einsendungen wird dann die schnellste Klasse Deutschlands im Ergometerrudern in der jeweiligen Klassenstufe ermittelt.

Was gibt es zu gewinnen?

Die schnellsten drei Klassen und Inklusionsklassen der Klassenstufen 5-7 erhalten den "DRJ-Pokal 2020". Zusätzlich gibt es für die ersten drei Plätze Medaillen und viele tolle Sachpreise für die ganze Achter-Mannschaft. Für die Klassen 4 und 8-12 werden Ranglisten erstellt.

Wie melden wir uns an?

1. Bei der DRJ können sich alle Rudervereine und/oder Schulen melden, die einen Ruderaktionstag durchführen möchten. Die Klassen 5-7 erhalten dann ab dem 13.01.2020 kostenlos ein Aktionspaket mit Urkunden, Plakaten (stehen ebenfalls als Download unten zur Verfügung) und kleinen Geschenken (Collegeblöcke, Stifte, Kalender etc.). Alle anderen Klassen erhalten ein Aktionsplakat. Anmeldungen bitte per Mail an bfd@rudern.de.

2. Für die Teilnahme am Wettbewerb "Schnellste Klasse Deutschlands im Ergometerrudern 2020" bitte den vollständig ausgefüllten Anmeldebogen (im Aktionspaket oder auf der Homepage), mit Schulstempel! Sowie auch gerne Fotos der Veranstaltung bis zum 15.05.2020 an das Jugendsekretariat senden. Es können neben der schnellsten Klasse noch mehrere Klassen desselben Jahrgangs eingeschickt werden.

Hinweis: Es werden nur die Ergebnisse auf dem Anmeldebogen berücksichtigt.

Deutsche Ruderjugend

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10

30169 Hannover

oder per Mail an bfd@rudern.de.

Die DRJ freut sich wieder über viele Anmeldungen!