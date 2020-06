Ihr wolltet schon immer mal dort trainieren, wo sich die Olympiamannschaft vorbereitet? Ihr konntet dieses Jahr an nur wenigen Regatten teilnehmen und keine Mannschaftsboote im Training fahren? Ebenfalls konntet ihr mit der Familie nicht in den langen Sommerurlaub fahren? Du hast aber trotzdem Lust noch einmal eine richtig gute Trainingswoche mit anderen Ruderern an der Ruderakademie in Ratzeburg bzw. ein Freizeitcamp an der Saarschleife zu verbringen? Gemeinsam mit dir und anderen Kids möchten wir zwei Lehrgänge im Herbst anbieten und durchführen.

Die beiden Kinderlehrgänge, die jedes Jahr im Herbst stattfinden und zu denen die Sieger*innen des Bundeswettbewerbs (BW) eingeladen worden wären, können als solche, aufgrund der BW-Absage, nicht stattfinden. Dennoch möchten wir die Wochen in Ratzeburg und Dreisbach, soweit es uns möglich ist, nutzen und euch bzw. den Jugendlichen eine Alternative bieten, um das Rudern wieder mit anderen Jugendlichen aus Deutschland zu ermöglichen.

Alle weiteren Details und Informationen findet ihr in den jeweiligen Ausschreibungen. Bereits jetzt freuen wir uns euch kennen zu lernen.

Die Gesundheit aller liegt uns dabei sehr am Herzen. Wir müssen weiter beobachten, wie sich die aktuelle Lage entwickelt und was im Herbst alles möglich sein wird. Dennoch möchten wir es ermöglichen, dass mit Jugendlichen aus ganz Deutschland gerudert, Erfahrungen gesammelt und Freundschaften geschlossen werden können. Im August werden wir erst entscheiden können, ob und in welcher Form/Größe die beiden Lehrgänge stattfinden können. Es werden alle Vorgaben und Schutzmaßnahmen durchgeführt und eingehalten. Den Anweisungen des DRJ-Juniorteams sowie der jeweiligen Unterkunft ist Folge zu leisten.