Um das #stayathome Training der Junioren in der Zeit, in der die Bootshäuser aufgrund des Corona-Virus geschlossen sind, ein wenig abwechslungsreicher und wettkampforientierter zu gestalten, hat das Team um Junioren-Bundestrainerin Sabine Tschäge die #DRVJuniorTeamChallenge ins Leben gerufen.

"Damit möchten wir den Juniorinnen und Junioren in den kommenden vier Wochen ein paar Trainingsanreize bieten und ermöglichen, dass sich die Aktiven untereinander beim Ergorudern und Laufen vergleichen sowie sich gegenseitig motivieren können", so Tschäge.

Pro Woche gibt es vier Challenges, die nach Belieben – aber immer in der aufgeführten Kalenderwoche - durchgeführt werden müssen. Damit bleibt noch genug Freiraum für das individuelle Training.

Teilnahme:

Die Teilnahme ist freiwillig. Mitmachen kann jeder, der zwischen 2002 und 2005 geboren wurde.

Für die Wertung ist ein digitaler Nachweis nach jeder Challenge-Einheit erforderlich. Dafür muss ein Foto des Displays an juniorchallenge@rudern.de geschickt werden. Das Display (GPS-Tracker, Smart Watch, Ergo) muss das DATUM der Durchführung und die LEISTUNGSDATEN (z.B. Distanz, Schnitt, Watt) abbilden. Zudem müssen die Daten nach jeder Challenge hier eingetragen werden.

Stunden-Challenges: Abschnittslänge bitte auf 10' einstellen.

Sprint-Challenges: NUR die Sprints dokumentieren. Abschnittslänge bitte auf 250 Meter einstellen.

Lauf-Challenges: Selfie oder Bild mit Vorgabe der Tageschallenge. Ebenfalls Distanz dokumentieren.

Ludum: Auch Ludum bietet in den kommenden Wochen unterschiedliche Challenges an. An diesen können die Athleten gerne zusätzlich (unabhängig von der #DRVJuniorTeamChallenge) teilnehmen.

Preise:

Der Einsatz soll natürlich auch belohnt werden. In jeder Challenge-Woche winken den jeweiligen Gewinnern attraktive Preise von New Wave und der Deutschen Ruderjugend! Die Gewinner werden anhand von Rangsummen aus den METERN Ausdauer, METERN Lauf und GESCHWINDIGKEIT Sprint ermittelt.

Die Gesamtsieger jeder Altersklasse (m/w) erhalten ein einmaliges Eventshirt. Zudem hat jede/r Teilnehmer/In der Challenge die Möglichkeit, das Eventshirt direkt bei New Wave zu bestellen. (Das Shirt ist nach Ostern im Online-Shop von New Wave verfügbar).

Social Media:

Wir möchten die #DRVJuniorTeamChallenge gerne auch medial begleiten und Fotos/Videos der Teilnehmenden auf den Social Media Kanälen des DRV posten. Für jede Challenge gibt es unterschiedliche “Foto-Aufgaben”. Diese – und gerne auch weitere Bilder von der Challenge – können auf Instagram und/oder Facebook gepostet werden - am besten mit Verlinkung von rudern.de und deutsche_ruderjugend. Alternativ können die Bilder auch direkt an Judith Garbe (Email: judith.garbe@rudern.de / WhatsApp 01522 2603360) geschickt werden.

Bei Fragen oder Anregungen kann sich jeder an juniorchallenge@rudern.de wenden.