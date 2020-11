Dass Digitalisierung ein relevantes Thema für Unternehmen und Verbände ist, hat nicht erst zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt. Für den DRV bedeutete dies in den vergangenen Monaten zunächst eine Verlegung des Arbeitsplatzes von der Geschäftsstelle zum mobilen Arbeiten sowie ein vermehrtes Angebot von Online-Lehrgängen und -Sitzungen. Das Thema der Digitalisierung des Verbandes ist jedoch nicht erst seit Januar dieses Jahrs relevant. Der Wunsch nach einer digitalen Transformation besteht bereits schon länger und soll nun konsequent angegangen werden.

So nimmt sich - der nun seit sechs Monaten vom Präsidium eingesetzte Lenkungsausschuss Digitalisierung mit Steffen Christgau, Wilhelm Hummels, Johannes Rauh und Claus Schicks - dieser Herausforderung und Arbeit an.

Bereits nach kurzer Zeit können einige Ergebnisse vorgewiesen werden. Erstmals wurden die Zielstellungen und Aufgaben der Digitalisierung niedergeschrieben. Diese Aufgabenstellung wurde vom Präsidium beschlossen und in verschiedenen Gremien wie dem Länderrat vorgestellt. „Die Digitalisierung ist ein gemeinsames Projekt. Dazu brauchen wir eine gemeinsame Denkweise, welches wir hiermit geschaffen haben”, betont Siegfried Kaidel.

Die Cloud als mögliche Lösung der Zukunft

Ein cloudbasierter Lösungsansatz offenbart verschiedene Vorteile. Den Vereinen kann zunächst eine moderne Online-Plattform angeboten werden. Darüber hinaus können auch bisher nicht angedachte Lösungen für den Ruderbetrieb - in Gemeinschaft mit anderen Vereinen und Verbänden - gefunden werden. So könnten beispielsweise Fahrtenwettbewerbe auf eine noch nie dagewesene Art durchgeführt werden.

Im Mittelpunkt der Arbeit könnte demnach eine zentrale Stammdatenverwaltung für den ganzen Ruderverband stehen. Um diese Datenbasis können dann verschiedene Anwendungen und Funktionen der verschiedenen Anforderungsbereiche angegliedert werden. In den jeweiligen Aufgaben-Modulen kann darüber hinaus auf diese Datenbasis zugegriffen werden, so dass eine Mehrfacherfassung nicht mehr notwendig ist. „Mein Wunsch ist es, einen digitalen DRV zu entwickeln, an dem alle teilhaben und mitmachen - vom Landesruderverband bis zum Ruderverein“, wünscht sich Siegfried Kaidel.