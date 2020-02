Am vergangenen Wochenende fanden in Essen-Kettwig die Deutschen Indoor Rowing Meisterschaften statt. Knapp 800 Teilnehmer sind über die 1.000 m, 1.500 m und 2.000 m Distanz an den Start gegangen.

Pille-Steppat jubelt über neuen Weltrekord auf

Einen besseren Start ins paralympische Jahr hätte sich Sylvia Pille-Steppat (Wilhelmsburger RC) sicher nicht vorstellen können. Die WM-Sechste von Linz stellte in der Klasse PR1W in 09:18:05 Minuten einen neuen Weltrekord über 2.000 m auf.

Für einen weiteren neuen Altersklassen-Weltrekord sorgte Klaus Bischof (Rudergesellschaft Treis-Karden). Der 53-Jährige ging in der offenen Klasse der Leichtgewichtsmänner an den Start und wurde dort in 06:25,0 Min Dritter. Der Sieg ging an Joachim Agne (Akademischer Ruderclub Würzburg e.V.) in 06:17.6 Min, Zweiter wurde Jonathan Schreiber (RV Erlangen, 06:21.1 Min).

Doppelstarterin Bachmann gewinnt zweimal Silber

Luise Bachmann (RV Ingelheim 1920 e.V.), Junioren-Vizeweltmeisterin im Doppelvierer, ging in Essen gleich zweimal an den Start. Innerhalb von nur einer Stunde wurde sie sowohl bei den Juniorinnen (17-18 Jahre) in 07:00,02 Min als auch bei den Frauen (19-29 Jahre) im 07:10,0 Min Zweite. Der Sieg bei den Juniorinnen ging wie zu erwarten an die Junioren-Weltmeisterin Alexandra Föster (RC Meschede). Die Juniorsportlerin des Jahres gewann in 06:54,7 Min.

Bei den Frauen siegte Leonie Pieper (RC Germania Düsseldorf) in 07:02,0 Min. Dritte wurde Larissa Schäfer (RK am Baldeneysee, 07:20,6 Min)

Bei den Männern (19-29 Jahre) knackte Benjamin Reuter SG Athletico Büdelsdorf) die 6-Minuten-Marke und gewann in 05:59,4 Min. Elf Sekunden dahinter kam Lukas Schulth (RV ‚Neptun‘ e.V. Konstanz, 06:10,3 Min) als Zweiter ins Ziel, Dritter wurde Hans Hohagen (RV Erlangen, 06:11,1 Min).

Den 350-m-Sprint der Achter gewann bei den Männern die Stuttgarter RG/RTHC Bayer Leverkusen in 00:54,3 Min vor dem Kölner RV und dem Crefelder RC. Bei den Frauen siegte die Mannheimer RG Baden/Ludwigshafener RV in 01:08,4 Min vor dem Crefelder RC/Neusser RC.

Im Rennen des Mixed-Doppelvierers setzte sich der Ruderclub Meschede e.V. vor den Lokalmatadoren, der Kettwiger RG Essen und dem Ruder-Club 'Hansa' von 1898 Dortmund durch.

Den Gesamtsieg holte der Bessel-Ruder-Club Minden.

Alle weiteren Ergebnisse sind als Download angehängt.