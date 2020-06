Hannover, 10. Juni 2020 – Der Deutsche Ruderverband (DRV) und die Albert Berner Deutschland GmbH gehen in den kommenden zwei Jahren gemeinsame Wege. Das Unternehmen aus Künzelsau ist ab sofort offizieller Werkzeugpartner des erfolgreichen Sportverbands. „Wir freuen uns, dass wir mit Berner einen neuen Partner an Bord holen konnten. Gerade in der aktuell schwierigen Lage ist es ein tolles Zeichen“, so der DRV-Vorsitzende Siegfried Kaidel.



Berner zählt zu den führenden Handelsunternehmen von Verbrauchsmaterialien, Werkzeugen, Zubehör und Services für Profianwender in der Bau- und Kfz-Branche sowie in der Industrie. Der Handelsspezialist wird vorrangig die Nationalmannschaften ausstatten.



„Profisportler arbeiten künftig mit Profi-Werkzeugen und -verbrauchsmaterialien. Für uns ist das eine perfekte Symbiose, die für beide Seiten ein Gewinn ist“, sagt Joachim Kürten, Geschäftsführer von Berner Deutschland, voller Vorfreude. Auch DRV-Bootsmeister Jost Schömann-Finck freut sich auf die Zusammenarbeit: „Von Profi-Werkzeugen kann man nie genug haben. Der Verschleiß an hochwertigem Werkzeug wie beispielsweise Poliermaschine und Schrauben ist beim Rudern enorm, deshalb bin ich froh, dass unsere Werkstatt bald perfekt ausgerüstet ist.“ Neben der Ausstattung mit Profi-Werkzeugen und Chemie unterstützt Berner den Verband auch finanziell.



„Berner und der DRV passen einfach gut zusammen,“ ist Joachim Kürten überzeugt. „Wir unterstützen eine starke Gemeinschaft, die es mit Leidenschaft, Disziplin und Kampfgeist an die internationale Spitze des Rudersports geschafft hat. Auch bei Berner motivieren uns diese Werte, jeden Tag als Team unser Bestes für unsere Kunden zu geben. Wir sind schon sehr gespannt auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“

Die Partnerschaft wurde von BREEZE Sports, der Hamburger Sportagentur, die seit vergangenem Jahr den Deutschen Ruderverband bei der Sponsorensuche und allgemeinen Vermarktung unterstützt, in die Wege geleitet.



Über Berner

Professionelle und persönliche Beratung, durchdachte Servicekonzepte und Dienstleistungen, ein qualitativ hochwertiges und umfassendes Produktsortiment aus 75.000 Produkten und vor allem eines: eine hohe Begeisterung für das Handwerk. Das ist, was Berner auszeichnet. Europaweit sorgen rund 6.500 Beschäftigte, davon 4.500 im Außendienst, für einen perfekten Rundum-Service. So verbindet Berner die persönliche Beratung vor Ort oder in einem unserer Profi Points mit den Vorzügen digitaler Vertriebskanäle. Die Albert Berner Deutschland GmbH gehört als deutsche Tochtergesellschaft zu dem international aufgestellten Berner Konzern.