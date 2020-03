Zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus und zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Ruderverbandes wird der Betrieb in der Geschäftsstelle und in der Verwaltung Ratzeburg ab sofort stark reduziert und durch umfassendes mobiles Arbeiten ersetzt. Zur Abstimmung steht das Hauptamt über die in den vergangenen Monaten im Zuge der Digitalisierung eingeführten Werkzeuge im ständigen Austausch; über eine allmorgendliche Videokonferenz werden die anstehenden Aufgaben geplant.

Zur Postannahme und hinsichtlich der telefonischen Erreichbarkeit werden zunächst täglich jeweils zwei Mitarbeiter in der Geschäftsstelle anwesend sein. Aus diesem Grund ist der persönliche Kontakt auf der Geschäftsstelle eingeschränkt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aber weiterhin per Mail - und ein Großteil auch auf dem Diensthandy - erreichbar.