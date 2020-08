München, 28. August 2020. Im kommenden Jahr findet die Euro Masters Regatta nicht in München statt: Aufgrund von vorbereitenden Maßnahmen für die European Championships an der Olympia-Regattastrecke verlagert Regatta München e.V. die Ausrichtung des beliebten Masters-Events nach Bled. Die Regatta erstreckt sich über vier Tage vom 17. bis 20. Juni 2021. Das Masters-erprobte Organisationsteam in Slowenien wird eng mit Regatta München zusammenarbeiten und das bekannte Euro Masters Regatta-Flair auf und rund um den Bleder See zaubern. Regatta München wird als Host mit vor Ort sein.

„Die Landeshauptstadt München bereitet ihre Sportstätten in den kommenden 24 Monaten auf das Multisport-Event European Championships 2022 vor. Das betrifft auch die Olympia-Regattastrecke, den Austragungsort der Ruder- und Kanuwettkämpfe. 2021 stehen vorbereitende Maßnahmen an, so dass wir nicht alle Regatten wie sonst anbieten können“, sagt Oliver Bettzieche, Vorstandsvorsitzender von Regatta München e.V. „Deshalb gehen wir mit der Euro Masters Regatta auf Tour. Uns ist wichtig, dass die Masters-Gemeinde trotz des Ortswechsels wieder ihre typische Euro Master Regatta auf hohem Niveau erleben wird. Dafür werden wir vor Ort in Bled mitarbeiten und rund um die Regatta den gewohnten Service bieten. Das reicht von unserem Meldeportal über einen gut organisierten Bootsverleih bis hin zur Masters-Party. Wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit.“

„Wir fühlen uns geehrt, dass wir die Euro Masters Regatta 2021 zu Gast haben werden“, sagt Jernej Slivnik, Co-Executive Director, Bled Rowing OC. „Unsere Leidenschaft für sportlich faire Regatten mit Charme verbindet uns mit Regatta München und veranlasste uns zu dieser im Ruderbereich einmaligen Kooperation. Wenn zwei renommierte Regattaveranstalter ihre Kräfte bündeln, wird es 2021 und 2022 sicher wieder ein unvergessliches Event für die Masters-Gemeinde am Bleder See.“

Bled war bereits 1986 und 1995 Gastgeber der World Rowing Masters Regatta, die 2017 mit rekordverdächtigen 4.700 Teilnehmern und über 900 Rennen eine der erfolgreichsten Master-Regatta aller Zeiten war. Die wunderschöne Landschaft und faire Ruderbedingungen trugen zum Erfolg der jüngsten Events bei – darunter die Ruderweltmeisterschaften 2011 sowie Ruderweltcups 2010 und 2015.

Auch für 2022 steht der Termin der größten Masters-Regatta schon fest. Die Euro Masters Regatta 2022 findet vom 16. bis 19. Juni 2022 noch einmal in Bled statt.

Weiterführende Informationen zur Ausschreibung werden fortlaufend auf der Website von Regatta München veröffentlicht.