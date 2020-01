In Essen-Kettwig bereitet sich das Ausrichterteam der Kettwiger Rudergesellschaft fieberhaft auf das Ruderergometer-Event des Jahres vor! Am kommenden Sonntag, den 2. Februar, öffnet "Deutschlands Ergo-Tempel Nr.1" wieder seine Pforten. Im Rahmen des "25. Indoor-Cup´s" des Nordrhein-Westfälischen Ruder-Verbandes (NWRV) werden dann zum vierten Mal die "Deutschen Indoor-Rowing Meisterschaften" des Deutschen Ruderverbandes (DRV) in der Sporthalle des Theodor-Heuss Gymnasiums ausgetragen.

Die Veranstaltung hat nichts von ihrem Reiz verloren

765 Ruderinnen und Ruderer aus 104 Vereinen aus dem kompletten Bundesgebiet haben ihre Meldungen abgegeben und machen sich auf den Weg in die Ruhrgebietsmetropole. Die jüngsten Athleten sind gerade mal 12 Jahre alt. Der älteste Teilnehmer kommt aus Berlin und wird in diesem Jahr 67 Jahre. Die virtuelle Streckenlänge, welche auf dem Concept2 Indoor-Rower zurückzulegen ist, bewegt sich je nach Altersklasse zwischen 1.000 m und 2.000 m.

15-18-jährige Junioren und offene Klasse müssen sich Vorentscheidungen stellen

Für die 15-18-jährigen Junioren und die Eliteruderer ist es ein steiniger Weg bis zum Meistertitel! Zunächst müssen am Vormittag in den Vorentscheidungen ab 9 Uhr aus den zum Teil riesigen Starterfeldern die besten zehn Athleten für das Finale ermittelt werden. Nach der Eröffnungsfeier der Finalentscheidungen um 12:15 Uhr geht es dann im Hexenkessel von Kettwig unter Scheinwerferlicht und untermalt mit fetziger Musik und einer launigen Moderation um Bronze, Silber und Gold. Der erfolgreichste Verein dieser Veranstaltung bekommt vom Sprecher des Vorstandes des Nordrhein-Westfälischen Ruder-Verband, Wilhelm Hummels, einen Concept2 Indoor-Rower als Sachpreis überreicht.

Sportdeutschland.TV überträgt live aus der Sporthalle des Theodor-Heuss Gymnasiums

Wer nicht vor Ort sein kann, der verpasst auch zuhause am Bildschirm nichts, denn sportdeutschland.tv überträgt ab der Eröffnungsfeier um 12:15 Uhr das Spektakel aus „Deutschlands Ergo-Tempel Nr.1“ live.

Der Eintritt für Zuschauer ist frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Teilnehmer und Besucher werden dringend gebeten den Parkplatz am Schwimmzentrum Kettwig (Im Teelbruch 10, 45219 Essen) anzufahren und den kostenlosen Shuttle-Service zu nutzen!!!

Zeitplan:

Vorläufe: 09:00 Uhr – 11:45 Uhr

Eröffnungsfeier: 12:15 Uhr – 12:30 Uhr

Finals: 12:35 Uhr – 17:45 Uhr

Weitere Info´s, Programmheft, Zeitplan, Meldeergebnis und Live-Ergebnisse gibt es hier.