Das lange Warten hat ein Ende – morgen starten die 24. Deutschen Sprintmeisterschaften in Werder (Havel). In einer Saison, die geprägt ist von Corona-bedingten Absagen, ist die Vorfreude auf die einzigen durchführbaren Deutschen Meisterschaften in diesem Jahr bei allen Beteiligten umso größer.

Großen Dank an den Ausrichter

Dies spiegelt sich unverkennbar in dem überwältigen Meldeergebnis wider, welches im Vergleich zum Vorjahr um 50% gestiegen ist. Dank des großartigen Engagements des Ausrichters, dem Ruder-Klub Werder (H) 1918 e.V., der in den vergangenen Wochen und Monaten gemeinsam mit dem Ressort Wettkampf ein Hygienekonzept erstellt hat, ist die Durchführung der Sprintmeisterschaften erst möglich geworden. „Wir freuen uns, diese Meisterschaften überhaupt ausrichten zu dürfen. Es ist ein Riesenaufwand, die Veranstaltung unter den derzeitigen Gegebenheiten zu organisieren und da kann ich allen, die sich dafür einsetzen, nur dankbar sein“, so Rolf Warnke, Vorsitzender des Fachressorts Wettkampf.

Optimale Bedingungen vor Ort

Die Sprintdistanz ist für die Ausrichter kein Neuland. Bereits 2018 fand hier ein Renntag der Ruder-Bundesliga statt. „Die Regattastrecke ist optimal für die 450 m lange Sprintdistanz“, so Warnke. Zuschauer sind vor Ort leider nicht zugelassen. Sportler, Betreuer und Offizielle sind zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während der gesamten Regatta verpflichtet.

Von zu Hause aus dabei sein

Für alle Daheimbleibenden gibt es dennoch die Möglichkeit, über ein Livestreaming auf sportdeutschland.tv dabei sein zu können. Am Samstag könnt ihr von 11.15 – 18:10 Uhr hier einschalten, am Sonntag von 11:25 – 17:50 Uhr übertragen wir hier. Alle weiteren Meldungen und Live-Ergebnisse können über die Homepage des Havel-Regatta-Vereins abgerufen werden.

Der DRV wünscht allen Aktiven, sowohl in Werder als auch bei der parallel stattfindenden Europameisterschaft in Poznań, erfolgreiche Wettkampftage.