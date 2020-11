Seit Anfang November macht Petra Runge (56) einen Bundesfreiwilligendienst bei der Deutschen Ruderjugend in Hannover. Nach vielen Jahren der Arbeit bei der Deutschen Post hat Petra das Angebot wahrgenommen, in den sogenannten Vorruhestand zu gehen und dafür noch ein freiwilliges soziales Jahr abzuleisten.

Bereits im Oktober nahm sie zusammen mit den anderen 19 Freiwilligen aus ganz Deutschland am Einführungsseminar in Ratzeburg teil und konnte erste „Ruderluft“ schnuppern. Selbst hat sie bereits an einem Schnupperkurs in Hannover auf dem Maschsee teilgenommen, kommt sie doch ursprünglich aus dem Handballsport.

„Ich freue mich auf das Jahr mit vielen interessanten Begegnungen und viel Spaß am Sport auf dem Wasser“, so Runge. Wir begrüßen Petra bei der Deutschen Ruderjugend und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Die nächste Zeit und auch das nächste Jahr wird sicherlich alle 20 BFDler in ihrem Freiwilligenjahr vor große Herausforderungen stellen und es wird eine andere Arbeit als sonst werden. Dennoch wünschen wir allen eine spannende Zeit in ihren Einsatzstellen mit vielen tollen Eindrücken und Erlebnissen.