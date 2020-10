Seit dem 01. Oktober 2020 verstärkt Hajo Hollatz als Referent für Marketing und Kommunikation den Deutschen Ruderverband. Hajo tritt damit die Nachfolge von Patrick Amrhein an. Zudem wird er Judith Garbe, Referentin Kommunikation und Pressesprecherin, die ab Ende Oktober in Mutterschutz geht, während ihrer Abwesenheit vertreten.

Geboren und aufgewachsen ist Hajo in Hildesheim, nur 30 Minuten entfernt von der Geschäftsstelle des DRV. Bereits mit sieben Jahren begann er mit dem Handball spielen. „Meine Erfahrungen im Leistungs- und Breitensport haben mich vor allem hinsichtlich Einsatzwille und Teamgeist geprägt", so Hajo, der den ersten Erfahrungen im Ruderboot schon entgegenfiebert. Mit einer Größe von 1,92 m könnten die körperlichen Voraussetzungen besser nicht sein.

Nach dem Abitur und einem Praktikum beim DRV – vor mittlerweile über sechs Jahren – entschloss sich der heute 25-Jährige dazu, Sportmanagement und Kommunikation an der Deutschen Sporthochschule in Köln zu studieren. Im Anschluss vertiefte er mit dem Masterstudium in Dänemark (Esbjerg) seine theoretischen Kenntnisse in den Bereichen (Sport-)Event- und Innovationsmanagement. Während seiner Zeit als Student unterstützte Hajo den DRV immer wieder auf Regatten oder der Geschäftsstelle und ist somit kein unbekanntes Gesicht im Verband.

„Der Deutsche Ruderverband war für mich der ausschlaggebende Grund, warum ich Sportmanagement studieren wollte. Der Kontakt ist auch während des Studiums nie abgebrochen. Umso mehr freue ich mich nun auf die neue Herausforderung, in der ich meinen bisherigen Kenntnisstand aus Theorie und Praxis mit einbringen darf.“, betont Hajo.

Wir heißen Hajo hiermit herzlich Willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.