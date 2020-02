Bitte um Bootsspende, Skulls, Riemen & weiteres Bootsmaterial

Ich bin Lea Sophie Wilk und mache mit meiner Entsendeorganisation, dem ASC Göttingen, über weltwärts einen internationalen Freiwilligendienst im Sportbereich.

Mein Einsatzort ist Walvis Bay, eine Küstenstadt in Namibia. Ich gebe vormittags Sportunterricht an der Flamingo Primary School. Die letzten paar Monate habe ich nachmittags ein Kajak- und Ruderprogramm aufgebaut. Das Training startet nächstes Jahr. Erst werden die Kinder schwimmen lernen und dann an die Sportarten Rudern, Kajak und Wasserpolo herangeführt.

Da der Club in Zukunft wachsen soll und ich Trainingsgruppen aufbauen möchte, wäre ich froh über jede kleine Spende. Bis jetzt haben wir sieben Kajakboote und bald kommen noch drei Ruderboote.

Falls Sie Interesse und die Möglichkeit haben mich zu unterstützen, kontaktieren Sie mich gerne! Ich würde mich sehr über eine positive Rückmeldung freuen.

Handynummer: +26481 3656175

E-Mail: lea.wilk@t-online.de