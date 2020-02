Seen, Elche, Kanelbullar

Komm mit in das Land im Herzen Skandinaviens, um dort ausgiebige Rudertouren auf wunderschönen Seen zu unternehmen und einsame Inseln zu erkunden. Lerne andere Jugendliche aus ganz Deutschland kennen, errichte Camps in der Wildnis, bade in kristallklaren Seen und begib dich mit uns bei Waldexpeditionen auf die Suche nach dem König der schwedischen Wälder. Entdecke bei unseren abendlichen Trangia-Workshops den Gourmet in dir, lass am Lagerfeuer einfach mal die Seele baumeln und lausche bei Übernachtungen in der Hängematte den Klängen der Natur. Auch Spiele, Ausflüge und Knotenkunde können Teil eures Programms werden. Pack dein Zelt und los geht’s!

Was: Ruderexpedition - Schweden entdecken Wann: Donnerstag, 30.07.- Samstag 15.08.2020 Wo: Värmland, Schweden Für Wen: junge Mitglieder in DRV-Vereinen, 13 bis 18 Jahre, und junge Interessierte aus anderen Sportvereinen Voraussetzung: Jugendschwimmabzeichen Bronze Preis: 600 € (Mitglied in DRV-Vereinen) 650 € (Nicht-Mitglieder) Anmeldeschluss: 15. März 2020 (nach diesem Termin bekommen alle Anmelder/ innen erst Bescheid, ob sie mitfahren oder nicht)

Wir treffen uns gemeinsam in Hamburg und dann geht es mit Kleinbussen und einer Fähre weiter nach Schweden. In den ersten Tagen errichten wir unser Basislager in Lennartsfors, lernen uns kennen, gehen gemeinsam rudern und erkunden die nähere Umgebung.

In der Mitte des Camps besteht für aktive Rudernde die Möglichkeit, über die Wasserstraßen des Dalsland-Kanals bis zum Vänern, den größten Binnensee der Europäischen Union, zu rudern. Die anderen Teilnehmenden werden in dieser Zeit kürzere Rudertouren unternehmen, auf Inseln übernachten sowie Waldexkursionen rund um das Basislager durchführen.

Anschließend treffen wir uns in Lennartsfors wieder und tauschen die neu gewonnenen Erfahrungen aus. Über die Gestaltung des weiteren Programms könnt ihr bestimmen. Langeweile sollte hier nicht aufkommen, denn wir haben eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten vorbereitet.

Eigenanreise nach Hamburg-Harburg am 30.07.2020 zwischen 15:00 und 17:00 Uhr und Eigenabreise ab HH-Harburg am 15.08.2020 ab ca. 11:00 Uhr. Sieben DRJ-Juniorteamer begleiten die 20 Teilnehmenden bei dieser Tour. Liegen bis zehn Wochen vor Camp-Beginn nicht ausreichend Anmeldungen vor, kann das Camp nicht stattfinden.

Im Preis nicht mit inbegriffen sind: Taschengeld, Reiserücktrittsversicherung, Auslandskrankenversicherung, Unfallversicherung, Zelt, Schlafsack, Isomatte und Hängematte. Anmeldungen bitte auf dem Anmeldebogen an info@ruderjugend.org

Wir freuen uns schon jetzt, dich kennen zu lernen!

Änderungen vorbehalten.