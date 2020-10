Am gestrigen Dienstag fand das Kick-Off-Meeting für die European Championships 2022 in München (11.-22. August 2022) statt. Bei der Auftaktveranstaltung waren neben dem lokalen Organisationskomitee Vertreter des Deutschen Ruderverbandes (Vorsitzender Siegfried Kaidel, Judith Garbe und Hajo Hollatz) und des Deutschen Kanuverbandes (Präsident Thomas Konietzko) anwesend.

Neun Europameisterschaften an elf Veranstaltungstagen

Neun Europameisterschaften in einem Event, an einer Location, über 11 Tage - und das im 50-jährigen Jubiläumsjahr der Olympischen Spiele von 1972. Die European Championships in zwei Jahren mit insgesamt 4.400 Aktiven und 150 Medaillenentscheidungen versprechen Unterhaltung auf höchstem sportlichem Niveau. Und mit den Ruder-Wettbewerben (11.-14. August 2020) erwartet die Zuschauer schon in der ersten Woche ein richtiges Highlight. „Wir freuen uns sehr, Teil der European Championships in München zu sein. Internationale Titelkämpfe vor heimischem Publikum sind immer etwas ganz Besonderes. Die Olympia-Regattastrecke von 1972 bietet dafür den perfekten Rahmen“, so der DRV-Vorsitzende Siegfried Kaidel und ergänzt: „Die Premiere dieses Eventformates 2018 in Glasgow – die wir leider etwas unterschätzt haben – hat gezeigt, welch Potential die Veranstaltung hinsichtlich TV-Reichweite und Vermarktung bietet.“

Neben den Ruderwettkämpfen wird in München auch im Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Turnen und Triathlon um die EM-Medaillen gekämpft. Das Organisationskomitee möchte ein Event schaffen, an das sich alle noch Jahre später zurückerinnern. Damit das gelingt, wurde sich auf sieben Werte – darunter Nachhaltigkeit, Innovation, Leidenschaft und Diversität – verständigt, auf denen die Veranstaltung aufbauen soll.

Um ein möglichst breites Publikum – auch außerhalb des Sports – zu erreichen, ist ein buntes Rahmenprogramm in Kombination mit „The Roofs“, einem Kunst- und Kulturfestival, geplant.

Damit am Ende auch alles umgesetzt werden kann, ist der Ausrichter auf der Suche nach insgesamt 6.000 Volunteers, darunter etwas mehr als 400 für den Ruder- und Kanusport. Interessierte können sich voraussichtlich ab Anfang des kommenden Jahres dafür bewerben.

Olli Zeidler ist eines von 13 Gesichtern der „Class of 22“

Als eines von 13 Gesichtern ist Einer-Weltmeister Oliver Zeidler Teil der sogenannten „Class of 22“. Bei diesem Format werden die deutschen Athletinnen und Athleten in ihrem (Trainings-)Alltag begleitet und in monatlichen Episoden auf YouTube vorgestellt. Die Ausstrahlung des ersten Beitrags über Zeidler ist bereits für November 2020 geplant. So soll im Vorfeld auf die European Championships in der bayerischen Hauptstadt aufmerksam gemacht und für die jeweiligen Sportarten geworben werden.

Der Ticketverkauf soll im Frühjahr 2021 starten. Wir halten euch auf rudern.de sowie unseren Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden.