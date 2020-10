Der Film „Wellenbrecherinnen - Im Ruderboot über den Atlantik“ steht in den Startlöchern zum Kinostart am 05.11.2020 (in Hamburg) bzw. 12.11.2020 (bundesweit).

Nach 42 Tagen und 46 Minuten haben die vier Hamburgerinnen Catharina Streit, Meike Ramuschkat, Stefanie Kluge und ihre Tochter Timna als erstes deutsches Team den Atlantik in einem Ruderboot überquert. Jetzt kommt ihr spektakuläres und über 5.000 Kilometer langes Abenteuer auf die Kinoleinwand.

Bei ihrer Ankunft am 23. Januar dieses Jahres zog die Ankunft der „Wellenbrecherinnen“ auf Antigua ein deutschlandweites Medieninteresse auf sich. Die Kinodokumentation liefert jetzt spektakulären Aufnahmen der Strapazen und Glücksmomente auf dem Meer. Regisseur Guido Weihermüller hat die vier Atlantikruderinnen 18 Monate begleitet. Von der Vorbereitung auf der Alster bis zur Ankunft in English Harbour - auch während der unbegleiteten Überfahrt war er kontinuierlich via Satellitentelefon in Kontakt mit dem Team. Das Ergebnis sind beeindruckende Aufnahmen und tiefe Einblicke in die Psyche von vier außergewöhnlichen Frauen und der Reise ihres Lebens.

Inhalt:

Meike, Cätschi, Steffi und Timna stehen vor der Herausforderung ihres Lebens: der Atlantic Challenge. Die vier Frauen wollen als erstes deutsches Team am härtesten Ruderrennen der Welt teilnehmen und den Atlantik im Ruderboot überqueren. Auf ihrem 5.000 Kilometer langen Abenteuer vom Startpunkt auf La Gomera bis zur Karibikinsel Antigua warten extreme Bedingungen: meterhohe Wellen, sengende Hitze und unbarmherzige Stürme. Doch der eigentliche Kampf der vier Frauen beginnt schon lange vor dem Start in das gefährliche Abenteuer.

„Wellenbrecherinnen – Im Ruderboot über den Atlantik“ erzählt die außergewöhnliche Geschichte von vier Frauen und ihrer 42-tägigen Odyssee auf dem Meer. Im Mittelpunkt des Films steht der Kampf gegen Seekrankheit und Schlafmangel sowie die körperlichen und psychische Strapatzen der Reise. Aber er zeigt auch, wie die Frauen zu einem Team an Bord werden, in dem ihr Ziel nur gemeinsam erreicht werden kann. Denn nicht nur auf dem Meer gibt es für die Frauen viele unvorhersehbare Hindernisse.

Kinotermine

Aktuelle Informationen zu Kinoterminen gibt es auf www.wellenbrecherinnen.de. Euer Kino ist nicht dabei? Kein Problem - wenn euer Verein mit mindestens 30 Personen den Film sehen möchte, sind die Kinobetreiber meist positiv gestimmt, den Film ins Kino zu holen. Bei Interesse meldet euch direkt bei eurem Kino vor Ort oder schickt eine Mail an redaktion@wellenbrecherinnen.de