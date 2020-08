Bis Tokio ist es ein weiter Weg – genauer: 12.508 Kilometer! Diese Strecke soll beim Sporthilfe-Spendenlauf im Zuge der #sporthilfespiele am 5./6. September gemeinsam bewältigt werden. Egal, ob man die gelaufenen als Warm-Up vor einer Rudereinheit trackt oder eine Lauf-Einheit am Abend einlegt – jeder kann mit seinem Lauf einen Teil des Weges zurücklegen und gleichzeitig für die deutschen Nachwuchs- und Spitzensportler spenden. Der Deutsche Ruderverband ist mit einem eigenen „Team Rudern“ am Start!

Die größten Gewinner des Sporthilfe-Spendenlaufs sind dabei die rund 4.000 von der Deutschen Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten. Denn jeder Euro, der durch den Spendenlauf erlöst wird, hilft ihnen bei den vielen kleinen Schritten zum großen Erfolg – insbesondere jenen, für die sich der Weg zu den Olympischen und Paralympischen Spielen nach Tokio und durch Corona um ein Jahr verlängert hat.

In 5 Schrittten ans Ziel:

Kostenlos anmelden und Distanz wählen: 2,5km – 5km - 10km – 15km – Halbmarathon – Marathon. Wichtig: Beim Teamnamen "Team Rudern“ angeben! Laufen, Handbiken, Rollstuhlfahren: Am 5. oder 6. September wird gelaufen, gekurbelt oder gefahren – egal wann und wo! Tracken: Die absolvierte Strecke und die Zeit kann über eine Tracking-App oder -Uhr erfasst werden. (Eine Teilnahme ist auch ohne Zeitnahme möglich, der Spaß steht hier im Vordergrund!) Ergebnis eintragen: Nach der erfolgreichen Anmeldung erhält man einen Link, wo man bis einschließlich 7. September Zeit hat, ein kleines "Beweisfotos" von der App oder der Uhr hochzuladen. Ergebnisse vergleichen: In der Ergebnisliste kann man die Zeit mit den von Freunden, Athleten und allen anderen Teilnehmern vergleichen.

Jetzt mitmachen und das „Team Rudern“ unterstützen! Zudem warten weitere spannende #sporthilfespiele Challenges der Top-Athleten auf der Seite der Deutschen Sporthilfe zum Nachmachen. Die Athletinnen des Frauen-Riemen-Teams haben es bereits versucht. Wer schafft es als nächstes?

Hier geht's zur Anmeldung