Am Dienstag, dem 23.2.2021, findet im Bootshaus der Albert-Schweitzer-Schule in Nienburg/Weser eine Fortbildung für Lehrer*innen SI und SII, für Studenten*innen und Interessenten zum Thema „Impulse für das Schülerrudern“ statt. Dabei geht es u. a. um folgende Themen: Schülerrudern während der Corona-Pandemie, Sicherheit und Aufsicht beim Rudern, Ideenbörse Breitensport und Ruderkurse (Inhalte, Organisation, Benotung etc.).

Weitere Informationen dazu gibt es auf dem Portal „Lehrkräftefortbildung“ der Leibniz Universität Hannover. Über das Veranstaltungsportal sind auch die Anmeldungen möglich.