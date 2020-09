Der Deutsche Ruderverband hat seine Corona-Leitlinien überarbeitet und den aktuellen Anforderungen angepasst. Die dritte Version der Leitlinien finden Sie unter den Downloads.

Aus den Erfahrungen der ersten durchgeführten Regatten heraus stehen nun für Vereine und Regattaausrichter Vorlagen für ein Hygienekonzept, eine Teilnehmerregistrierung sowie Einverständniserklärungen zur Verfügung. Diese Dokumente basieren auf der beispielhaften Arbeit des RV Nürtingen mit fachlicher Beratung durch Prof. Dr. Steinacker.

Bei Interesse an den Vorlagen können diese in der Geschäftsstelle abgerufen werden. Senden Sie dazu eine Mail an Daniela.Bunkowsky@rudern.de.