Wir wollen dem Social Distancing die Stirn bieten und gemeinsam – jeder für sich aber zeitgleich – auf dem Ruderergometer innerhalb von 48 Stunden Kilometer weltweit sammeln. Einfach nur so. Weil es Spaß macht. Weil wir es können. Weil wir uns alle zeitgleich etwas quälen möchten. Weil wir uns damit gegenseitig unterstützen!

Die GET TOGETHER ERGO CHALLENGE startet weltweit in der Nacht vom 17. auf den 18. April 2020 um 0:00 Uhr (UTC) und endet in der zweiten Nacht vom 19. auf den 20. April 2020 um 0:00 Uhr (UTC). Innerhalb dieser 48h fährt jede/jeder so oft und/oder so lange sie/er möchte.

Nach jeder Einheit postet Jede/Jeder sein Ergebnis in der Facebook-Gruppe GET TOGETHER ERGO CHALLENGE . Alternativ sammelst Du Deine gefahrenen Ergebnisse und postest sie kumuliert spätestens am 20. April.

Am 22. April 2020 werden die Ergebnisse ausgewertet und veröffentlicht! Also macht mit!