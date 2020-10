Allen Grund zur Freude hatte Markus Last vergangene Woche als die Abschlussnoten der Diplomtrainerausbildung an der Trainerakademie in Köln bekanntgegeben wurden.

Mit 1,1 war er einer der Kursbesten und erhält damit auf seinem Diplomzeugnis den Zusatz „mit Auszeichnung“.

Auch Koordinator Ralf Müller war voll des Lobes: „Markus hat in den knapp drei Jahren einen tollen Job gemacht.“