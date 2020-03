Ein stets gut gelaunter Wanderfahrer hat völlig unerwartet kurz vor Vollendung seines 83. Lebensjahres seine Freunde verlassen. Diese hatte er nicht nur im Club für Wassersport Porz seit 1950, sondern reichlich unter allen Wanderruderern, egal ob männlich oder weiblich, und auch über die Grenzen des NWRV und des DRV hinaus.

Dies lag nicht allein an seiner über 70-jährigen Mitwirkung im Vorstand seines Vereins wie auch seiner Leistungen für NWRV und DRV. Dieter Frangenberg war ein idealer und begeisterter (Wander-)Ruderer. Er konnte jeder Gruppe den Genuss am Wanderrudern spüren lassen. So auch bei den jährlichen Lehrwanderfahrten des NWRV auf der Ruhr, bei denen er neben seiner guten Laune auch stets seine Erfahrungen - ausgestattet mit der Übungsleiter- bzw. Trainer-C-Lizenz - auf dem Rhein vermitteln konnte. Praktische Erfahrungen hatte er zunächst über 30 Jahre reichlich gesammelt, als geschätzter Organisator und Leiter von Oster-bzw. Pfingst-Wanderfahrten zwischen Mainz bzw. Braubach und Köln-Porz, die er stets als Gemeinschaftsfahrten ausgeschrieben hatte. Später als Teilnehmer, Mitorganisator und auch Leiter ungezählter Wanderfahrten für DRV und FISA, einschließlich der TID, die ihm das Abzeichen in Gold verliehen hat. Unvergessen bleibt er als Koordinator der FISA-Fahrt zum Jubiläum des DRV 2008 nach Köln mit über 60 Teilnehmern auch aus anderen Kontinenten.

Dieter Frangenberg hatte den Mut, schon das 11. Wanderrudertreffen des DRV 1976 auf den Rhein und nach Porz zu holen. Ohne ihn als dem allseits beliebten Porzer-Wanderfahrer (für seine Freunde war er der „leeve Dieter“) wäre auch das 41. WRT 2006 in Porz kaum denkbar gewesen.

Die für Wanderruderer typische Ausdauer zeigte er im Tages- und Jahresrhythmus im Boot bzw. mit seinem über so viele Jahre angebotenen Fahrtenprogramm, darunter die DRV-Argonautenfahrten bis 2018 sowie mit seinem 52. Fahrtenabzeichen und dem Goldenen Äquatorpreis!

Nach seiner Auszeichnung mit der Silbernen Ehrennadel – es ist die höchste Auszeichnung des NWRV – kann er eine weitere Ehrung des DRV nicht mehr wie vorgesehen entgegen nehmen. Als Anerkennung seiner Leistungen hatte das Präsidium zuletzt die Plakette für besondere Verdienste an Dieter Frangenberg vergeben. Die Übergabe sollte am Freitag, den 13.3.2020 zusammen mit dem 50. Fahrtenabzeichen im Rahmen der Mitgliederversammlung durch Rainer Engelmann erfolgen.

Dafür behalten wir Dieter Frangenberg in dankbarer Erinnerung als einen mitreißenden, engagierten, unterhaltsamen und verdienten Ruderkameraden.