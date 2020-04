Der neue Termin für die XXXII Olympischen Spiele in Tokio steht fest. Das Internationale Olympische Komitee (IOC), das Internationale Paralympische Komitee (IPC), das Organisationskomitee sowie die Regierungen der Stadt Tokio sowie Japans haben sich am heutigen Montag in einer gemeinsamen Telefonkonferenz auf folgenden Zeitraum festgelegt: 23. Juli bis 08. August 2021.

Bei der Entscheidung haben drei Faktoren eine wichtige Rolle gespielt:

Schutz der Gesundheit von Athleten und allen Beteiligten sowie die Eindämmung des Corona-Virus Schutz der Athleten-Interessen und des olympischen Sports der internationale Sportkalender

"Der neue Zeitraum ist gut gewählt. Nun können wir die Planungen für Trainingslager im kommenden Herbst und Winter weiter vorantreiben und uns mit dem BMI abstimmen. Jetzt bleibt nur abzuwarten, wie der Zeitplan der FISA für die Saison 2021 aussieht", so Spordirektor Mario Woldt. Auch der leitende Bundestrainer Ralf Holtmeyer begrüßt die Entscheidung. "Das ist die beste Lösung. Aktuell steht aber erstmal die Gesundheit aller an erster Stelle. In Zeiten, wo es für viele Menschen um die wirtschaftliche Existenz geht, spielt Sport erstmal keine große Rolle."

Die Paralympischen Spiele finden vom 24. August bis zum 05. September statt.

