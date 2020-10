Liebe Ruderkameradinnen und Ruderkameraden,

liebe Engagierte und Aktive im Rudersport,

an diesem Wochenende hätte der Jugendrudertag in Speyer stattfinden sollen. Auf Grund von Corona wurde der Jugendrudertag analog zum Rudertag verschoben und soll nun vom 1. bis 3. Oktober 2021 ebenfalls in Speyer stattfinden.

Um allen Interessierten dennoch einen Einblick zu ermöglichen möchten wir euch nachfolgend über die Planungen für das kommende Jahr und einige andere Themen der Deutschen Ruderjugend informieren.

Bis Mitte August wurden alle Regatten und Veranstaltungen des DRV und der DRJ coronabedingt abgesagt. Dies bedeutete für alle eine große Herausforderung und ein Umdenken war nötig.

So mussten wir nicht nur den Bundeswettbewerb in Salzgitter absagen, auch an unsere Sommercamps in Schweden und Dänemark war nicht zu denken. Jugend trainiert für Olympia und der Schüler*innen-Achter-Cup konnten ebenfalls nicht stattfinden.

Trotz allem laufen die Planungen für das kommende Jahr auf Hochtouren:

Bundeswettbewerb

Der Vorstand der DRJ wird alles dafür tun, dass der Bundeswettbewerb im Juli 2021 (01.07.-04.07.) stattfindet. Allerdings stellt uns Corona auch hier vor eine große Herausforderung. Eine Unterbringung in Turnhallen mit hunderten von Kindern wird wohl nicht möglich sein. Auch die Gemeinschaftsverpflegung, die einen wichtigen Baustein der Veranstaltung bildet, ist fraglich. Daher finden bereits jetzt Gespräche von Vorstand, Landesjugendleitungen und Ausrichter statt, um die bestmögliche Durchführung der Veranstaltung zu erörtern. Das feste Ziel als Deutsche Ruderjugend ist es, den Sportler*innen für die kommende Saison eine Zielveranstaltung, unter Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes, zu ermöglichen.

DRJ-Gremiensitzung

Im Januar 2020 hat zum ersten Mal eine DRJ-Gremiensitzung stattgefunden, die von allen Seiten als sehr zielführend erachtet wurde. Daher sollte die Gremiensitzung ursprünglich 2021 wiederholt werden. Aufgrund der immer noch anhaltenden Auflagen hat sich der Vorstand dazu entschlossen, keine gemeinsame Sitzung mit den Gremien stattfinden zu lassen, sondern einzelne Treffen, sofern es die Auflagen ermöglichen, durchzuführen.

Schnellste Klasse Deutschlands – Rudern für Toleranz

Die Aktion wird in dieser Auflage unter dem Motto „Rudern für Toleranz“ ausgeschrieben. In Kooperation mit Concept2 sagen wir ganz klar Nein zu Rassismus und schreiben innerhalb der Aktion einen Wettbewerb aus, der Schulen/Klassen auszeichnet, die ein Projekt in diesem Thema umgesetzt haben oder dies noch vorhaben. Dabei gibt es tolle Preise, wie ein Ergometer von Concept 2, zu gewinnen. Außerdem wurde der Zeitraum der Aktion verlängert, sodass bereits ab dem 15.10. Aktionspakete angefordert werden können. Die Ergebnisse müssen dann bis spätestens 15. Mai 2021 eingereicht werden. Weitere Details gibt es hier.

Deutsche Schüler-Ergometer-Challenge 2021

Der Bund Deutscher Schülerruderer schreibt zusammen mit der Deutschen Ruderjugend die Deutsche Schüler-Ergometer-Challenge 2021 aus, um allen Interessierten eine weitere Möglichkeit zu bieten sich mit anderen Athleten und Athletinnen zu messen. Details können der Ausschreibung entnommen werden.

Jugend trainiert

Am 30. September hat der Aktionstag „Gemeinsam bewegen“ stattgefunden. Bundesweit haben sich über 235.000 Schülerinnen und Schüler an 1.273 Schulen daran beteiligt – mehr als erwartet und ein voller Erfolg. Mehr dazu: https://www.jugendtrainiert.com/aktionstag/pressebereich/

Jungen- und Mädchen-Lehrgang in Ratzeburg

Mit 20 Teilnehmer*innen findet vom 10.-17.10.2020 unser Kinderlehrgang zur sportlichen Jugendbildung in der Ruderakademie Ratzeburg statt. Der Lehrgang in Dreisbach wurde aufgrund zu geringer Anmeldezahlen sowie der anhaltenden Corona-Auflagen abgesagt. Insgesamt gab es eine positive Resonanz auf die Lehrgänge und zahlreiche Anmeldungen, worüber wir uns sehr freuen.

Bundesfreiwilligendienst

Insgesamt gehen wir mit 20 Freiwilligen in den diesjährigen Jahrgang und freuen uns schon alle beim Einführungsseminar in Ratzeburg kennen zu lernen. Ab dem 01.11.2020 wird auch auf der Geschäftsstelle bei der DRJ wieder eine Bundesfreiwilligendienstleistende zum Einsatz kommen. Wir möchten uns bei allen Freiwilligen und den Einsatzstellen bedanken, die sich im Bundesfreiwilligendienst für den Rudersport engagieren.

DRJ-Programmheft

Der Vorstand hat beschlossen in diesem Jahr kein Programmheft (Was Wann Wo-Heft) drucken zu lassen, da viele Veranstaltungen auch im nächsten Jahr noch unsicher sein werden. Die aktuellen Informationen werden auf der Homepage und den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Schwedencamp

Nachdem unser Naturerlebniscamp in diesem Sommer leider ausfallen musste, wurde spontan umgeplant und von Juniorteamer*innen eine Vorbereitungsreise per Rad und Kanu durch Schweden durchgeführt. Die Planung für das Camp im kommenden Sommer, welches hoffentlich wieder stattfinden kann, nimmt Formen an. Eine spannende, neue Route durch das Dalsland sowie noch mehr Natur, eine neue Kooperation und ausgedehnte Wanderfahrten zu abenteuerlichen Inseln versprechen, das Sommercamp 2021 zu einem besonderen Erlebnis für Jugendliche und Juniorteamer*innen werden zu lassen.

Personal

Vorstandsmitglied David Aras wird aus privaten und beruflichen Gründen vorzeitig aus dem DRJ-Vorstand ausscheiden. Kommissarisch bis zum nächsten Jugendrudertag wird Valerie Högerle (Juniorteam) das Amt übernehmen und den Bereich Inklusion weiter ausbauen und verfolgen. Sie ist auch im Vorfeld schon in dem Themenfeld für die Deutsche Behindertensportjugend eingebunden gewesen. Wir möchten David an dieser Stelle herzlich für sein Engagement bei der Deutschen Ruderjugend und vor Allem im Bereich Pararudern danken.

Juniorteam

Unser DRJ-Juniorteam hat bei der Juniorteamchallenge der Deutschen Sportjugend den 3. Platz erreicht. Wer unsere sozialen Kanäle verfolgt hat wird gesehen haben, dass dieser Platz verdient erarbeitet wurde und tolle Videos entstanden sind. Wir gratulieren euch ganz herzlich und wünschen euch viel Spaß mit dem neuen Spikeballset.

Prävention sexualisierter Gewalt

Wir setzen uns aktiv gegen jede Form von Gewalt ein und haben die Initiative „Be strong, say NO! – gegen Gewalt im Sport“ gestartet, die es jedem Verein ermöglicht bei bestimmten Kriterien, die erfüllt werden müssen, eine Plakette zu beantragen. Mit dem Projekt möchten wir für das Themengebiet sensibilisieren, präventiv arbeiten und eine „Kultur des Hinsehens“ schaffen.

Passend hierzu haben wir ein gemeinsames Plakat mit der Deutschen Kanujugend und der Deutschen Seglerjugend entworfen, das von allen Vereinen genutzt werden kann und dazu dienen soll, das Thema sichtbarer zu machen.

Jugendleiterseminar (Juleica)

Das Juleica-Seminar vom 03.-06.12.2020 ist bereits ausgebucht. Dieser Teil (A) hätte eigentlich im März stattfinden sollen, musste aber Pandemiebedingt abgesagt werden. Somit verschieben sich die Inhalte, sodass Teil B nun im Frühjahr 2021 stattfinden wird.

Rudersportfertigkeitsabzeichen (RSFA)

Das RSFA soll noch attraktiver werden. Wir haben deshalb Arbeitshilfen für das RSFA erarbeitet und stellen sie auf ruderjugend.org als Download zur Verfügung. Die Arbeitshilfen sollen Trainer*innen/Betreuer*innen bei der Abnahme des RSFA unterstützen und die Prüfung für alle Beteiligten transparenter machen.

Anpassungen der JuM-Bestimmungen

Wir stehen im Austausch mit der Regelkommission und dem Ressort Wettkampfwesen, um in den Wettkampfbestimmungen den Start der 14-jährigen in den letzten beiden Monaten eines Jahres im Junior-B-Bereich auf Langstrecken und Ergomerterwettbewerben zu ermöglichen. Hier wird es zu Beginn des kommenden Jahres weitere Gespräche geben, um die Regelungen dann für das kommende Jahr mit aufzunehmen.

An dieser Stelle möchten wir allen Engagierten danken, die sich für den Rudersport einsetzen und den Kindern und Jugendlichen das Rudern, trotz der schwierigen Umstände, ermöglichen.

Bei Fragen zu den verschiedensten Themen stehen wir euch gerne als Ansprechpartner zur Verfügung und freuen uns mit euch zusammen das nächste Ruderjahr zu gestalten.

Bleibt gesund!

Eure Deutsche Ruderjugend