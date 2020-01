Lasst uns im Endspurt nochmal gemeinsam die Schlagzahl erhöhen und kräftig die Werbetrommel in allen Regionen rühren. Motiviert eure Teamkameraden, damit sich wieder mehr Teams für einen Start in der stärksten Sprint-Liga der Welt entscheiden. Unser Ziel ist „30 plus X“! Gemeinsam wird es uns gelingen.

Der Liga-Zirkus ist es wert, um jedes Boot zu kämpfen, denn die RBL ist ein Gewinn für unseren Sport und die Vereine vor Ort. Sie bindet die Mitglieder zwischen 20 und 40 Jahren an den Verein, stärkt das „WIR-Gefühl“ und sorgt für ein größeres öffentliches Interesse!

Achtung: Lizenzierungsschluss bereits am 31. Januar 2020!!!

Der DRV und die Ausrichter vor Ort brauchen Planungssicherheit! Daher wurde der Lizenzierungsschluss auf den 31. Januar 2020 vorgezogen. Die Lizenzgebühr bleibt gegenüber den Vorjahren mit 2.500 Euro stabil und unverändert. Alle Dokumente findet ihr hier .

Bitte füllt diese aus und sendet sie rechtzeitig an die DRV-Geschäftsstelle. Nach dem Meldeschluss bleibt den Teams genügend Zeit, die Sponsorensuche abzuschließen. Die Lizenzgebühr wird erst im April 2020 fällig.

Solltet ihr Fragen haben oder unsere Hilfe, Unterstützung an der einen oder anderen Stelle benötigen, so zögert bitte nicht, den Ligamanager Boris Orlowski (boris@boat-events.de) anzusprechen.