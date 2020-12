Die „Fit bleiben & Gutes tun – Team Challenge“ findet vom 25.12.20 – 31.12.20 erstmalig statt und wurde bereits im Rahmen des Verbandsrundschreibens zu Nikolaus vorgestellt. Mitten im „Harten Lockdown“ bietet der Deutsche Ruderverband mit dieser Challenge eine passende Aktion für Vereine und Mitglieder, sich auch zwischen den Jahren fitzuhalten und dabei Besonderes bewirken zu können.

So macht Ihr mit – ganz Corona konform

Die Umsetzung ist einfach und schnell erklärt. Gemeinsam mit einem Partner/in widmet Ihr euch pro Tag einer oder mehrerer Aufgaben – wer diese erfüllt ist Euch überlassen. Ein Bingo ist dann erspielt, sobald jeweils eine senkrechte oder waagerechte Reihe komplett erfüllt wurde. Da derzeit nicht jeder einen Zugang zum Ruderboot oder Ergometer hat, wurde dies für die Durchführung des Ruderbingos bedacht. Ein Großteil der Aufgaben ist demnach so ausgerichtet, dass sie ruderspezifisch durchgeführt werden können – aber nicht müssen. So ist es Euch überlassen, ob ihr Euch aufs Ergo setzt, laufen geht oder beispielsweise Rad fahrt. Die Aufgaben werden ergänzt durch umweltrelevante Herausforderungen, die ihr bequem von zu Hause erledigen könnt.

Die Fotochallenge

Damit Eure Leistungen nicht untergehen, habt Ihr die freiwillige Möglichkeit diese über Social Media zu teilen oder uns an ruderbingo@rudern.de zu schicken. Verwendet auf Instagram den #ruderbingo und erstellt einen Beitrag, damit nachverfolgt werden kann wer etwas gepostet hat (Story ist nach 24 Stunden nicht mehr einsehbar). Zu gewinnen gibt es für die originellsten Beiträge jeweils einen von drei Geschenkkörben unserer Partner Berner und sebamed. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind dabei weitläufig und von Euch frei zu wählen. Auf Instagram könnt ihr beispielsweise nach Beendigung der Aktion fünf Bilder – für jede Aufgabe eins – hochladen, die euren Weg beschreiben. Möglich ist es auch nur eins hochzuladen oder uns eine Mail mit einem oder mehreren Fotos sowie einer kurzen Erläuterung Eurer Erfahrungen oder Ideen zu schicken.

Der DRV freut sich in jedem Fall auf Eure Beiträge in jeder Form, wünscht viel Spaß beim Mitmachen und bereits jetzt eine frohe und gesunde Weihnachtszeit.

Weitere Infos zur Aktion findet Ihr hier.

Die Bingokarte findet Ihr untenstehend zum Download.