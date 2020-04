Auch der Leiter des Robert-Koch-Instituts (RKI), Professor Dr. Lothar Wieler, muss sich in der Corona-Krise zu Hause fit halten und kann nicht - wie sonst - beim Berliner Ruder-Club trainieren. Deshalb hat ihm der Landesruderverband Berlin ein Ergometer aus dem Ruderzentrum am Jungfernheideweg zur Verfügung gestellt.

Lothar Wieler will jeden Morgen eine Einheit trainieren - am besten an frischer Luft. Das sei wichtig, um gesund zu bleiben. „Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Auf jeden Fall ganz toll - ohne Rudern sind die Wochenenden öde“, sagt der RKI-Chef.

„Jemanden wie Lothar Wieler müsse man unterstützen", so Karsten Finger, Vorsitzender des Landesruderverbands Berlin. „Und da auch im Bundes- und Landesstützpunkt derzeit das Training ruht, finde ich die temporäre Leihgabe eine gute Investition. Möge Lothar Wieler u.a. durch den Rudersport auf dem Ergometer gesund und fit bleiben, damit er uns auch weiterhin mit Rat und Empfehlungen leiten kann.“