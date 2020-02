DRV-Fortbildung

Am 6. Februar 2020 fanden sich 14 Wintersport begeisterte Ruderer und Rudertrainer in Oberhof ein, um ihre Kenntnisse und Fähigkeiten von unseren professionellen Skitrainern Katja und Stephan weiter optimieren zu lassen.

Der gesamte Lehrgang wurde in drei Teile unterteilt. Am Freitag beschäftigten wir uns mit den theoretischen Grundlagen und dem Material, das wir am Rest des Wochenendes nutzen durften. Der Teil der Materialkunde wurde im Seminarraum vorbereitet und im Skikeller zu einem tropfenden, heißen und fröhlichem Abschluss gebracht. Danach fanden sich einige noch an der Bar zusammen und diskutierten sowohl die neuesten rudertechnischen Entwicklungen, als auch die besten Entwicklungen der bekannten Skigebiete. Dieser Abend brachte dem ein oder anderen Verein sicherlich neue Ideen für Trainingslager oder Skifreizeiten.

Samstagmorgen ging es dann für alle endlich auf die Skier. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener alle standen auf den Skiern und durften viele verschiedene Skigewöhnungsspiele machen. Schon diese Spiele brachten selbst die „alten Hasen“ ins Schwitzen. Angefangen bei einfachen Trittübungen arbeiteten wir uns als Gruppe immer weiter vor, um am Ende eine nervenzerreißende Partie Ultimate Frisbee zu spielen. Und dann? Wie könnte es bei Ruderern anders sein? Essen! Vielen Dank an dieser Stelle schonmal an das Sporthotel Oberhof, dessen Team uns hervorragend beherbergte.

Am Nachmittag stießen wir dann etwas an die Grenzen auf Grund des warmen Wetters. Wenig Schnee sowie Steine und Tannennadeln im Schnee machten uns einen Strich durch die Rechnung einer gemeinsamen sportlichen Skilanglauf-Tour. Mit Mühe und Not fand Katja eine Route mit ausreichend Schnee, die wir gemeinsam fahren bzw. wandern konnten. Auf dieser Tour konnten dennoch einige erprobte Inhalte vom Morgen umgesetzt und vertieft werden.

Sonntag ging es dann für die Gruppe zunächst in die Sporthalle, wo wir uns mit Yoga und Gymnastik auf den Tag auf den Skating-Skiern vorbereiteten. In der Oberhofer Skihalle auf den Skating-Skiern angekommen, hieß es dann für alle üben, üben, üben. Zwischen aufgewühltem Schnee und vielen Holländern bemühten sich alle die Skier unter Kontrolle und sich selbst auf den Ski zu halten. Nach der eher schwierigen Tour am Samstagnachmittag konnten Sonntag alle dank der guten Betreuung von Connie, Katja und Stephan und den besseren Schneeverhältnissen in der Oberhofer Skihalle schnelle Geschwindigkeitszuwächse verzeichnen.

Nach einer letzten gemeinsamen Mahlzeit im Hotel ging es dann für alle hinaus in den Sturm nach Hause.

Wir bedanken uns als Lehrgang noch einmal ausdrücklich bei den Dozenten und dem Team des Hotels!

Text: Simon Kersten, Morten Schult, Lukas Fehre (alle Ruderklub Flensburg)

Fotos: Aus der Sammlung aller Teilnehmer