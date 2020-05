Sportstars wie Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler, Ruderweltmeister Oliver Zeidler oder Paralympics-Star Gerd Schönfelder wollen in Zeiten des Kontaktverbots mit personalisierten Videobotschaften ihre Fans durch die schwierige Corona-Zeit begleiten und ihnen dabei Mut machen: Ab sofort kann jeder auf der Online-Plattform myFanPark.com individuelle Motivations-, Genesungs- oder Grußbotschaften von Prominenten kaufen und damit Familie und Freunden eine besonders emotionale Freude bereiten. Gleichzeitig kommt Geld für einen guten Zweck zusammen, denn ein Teil der Einnahmen geht an die Deutsche Sporthilfe und die Laureus Sport for Good Stiftung, beide Kooperationspartner von myfanpark.

Auf der Plattform von myFanPark, die bereits seit längerem erfolgreich u.a. in Südafrika am Start ist, sind beim Launch der deutschen Seite neben Drechsler, Zeidler und Schönfelder u.a. auch Hannes Ocik aus dem Deutschland-Achter, Hürdenspezialistin Pamela Dutkiewicz, die Turnstars Elisabeth Seitz und Eberhard Gienger, Paralympics-Sieger Niko Kappel, der frühere Box-Weltmeister Sven Ottke sowie Bob-Olympiasieger und -Rekordweltmeister Francesco Friedrich buchbar. In den kommenden Tagen werden weitere Top-Athleten dazukommen.

