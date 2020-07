Ausschreibung Juli

350 m Strecke mit Achterwertung und attraktiven Preisen

Der Endspurt der Ergo-Challenge des SRVN wird im Monat Juli gefahren. In diesem Monat wird in Anlehnung an die Ruder-Bundesliga über die Kurzstrecke von 350 m auf Ergometern gesprintet. Teilnahmeberechtigt sind Ruderinnen und Ruderer, die Zugang zu einem Concept2-Ergometer haben. Die Teilnahme kostet kein Meldegeld. Die Wertung erfolgt in 20 verschiedenen Rennen. Für die Mannschaften der WK II (Jg. 2003 – 2005) und der WK III (Jg. 2006 und jünger) wird eine Viererwertung vorgenommen. Es gibt Urkunden und Medaillen.

In diesem Monat gibt es zusätzlich eine Achterwertung. Dabei werden die Zeiten der acht schnellsten männlichen bzw. weiblichen TeilnehmerInnen eines Vereins/einer Schule berücksichtigt. Der schnellste Frauenachter bzw. Männerachter gewinnt ein Paar Concept2-Bantam-Skulls. Wir bedanken uns bei der Firma Concept2 für die großzügige Spende. Weitere Informationen findet ihr auf: www.ergocup.de