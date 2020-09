Am vergangenen Wochenende fand der Auftakt der Coastal Rowing Tour mit Lars Wichert in Aurich (12.09.) und Flensburg (13.09.) statt. Die Aktion findet im Rahmen des DOSB-Projektes TrainerInSportdeutschland mit dem Thema „Coastal Rowing – Trainerentwicklung in einer neuen Sportart“ statt. Ziel ist es, Coastal Rowing – zunächst im norddeutschen Raum – bekannter zu machen und Trainer dafür zu gewinnen und fortzubilden. Aber auch interessierte Ruderinnen und Ruderer können teilnehmen.

„Der Tour-Auftakt ist richtig gut gelaufen. 60 % der Teilnehmer waren Übungsleiter, der Rest wollte die Sportart einfach aus Interesse ausprobieren. Sowohl in Aurich als auch in Flensburg hatten wir wellentechnisch Glück, sodass alle Teilnehmenden merken konnten, wie stabil die Boote im Wasser liegen“, freut sich Coach Lars Wichert, der versucht, mit einem guten Mix aus Theorie und Praxis die neue Trend-Sportart zu vermitteln. „Das Feedback war sehr positiv. Alle hatten viel Spaß und haben definitiv Neues mitgenommen. Der Tenor war, dass ich solche Events doch bitte öfter anbieten soll.“

Das Highlight des Tages war der gemeinsame Beachsprint. Gemischte Gruppen - Jung und Alt – sind gegeneinander angetreten und haben das Maximum herausgeholt. „Das sah schon richtig gut“, so Wichert. „Vielen Dank auch an Fast-Sports für den Verleih der Boote.“

Noch freie Plätze für Stralsund und Lübeck

Für die zwei kommenden Termine in Stralsund (27.09.2020) und Lübeck/Niendorf (03.10.2020) gibt es noch freie Plätze. Wer Interesse hat, kann sich per Mail (wichert.lars@googlemail.com) anmelden.