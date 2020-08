Am vergangenen Wochenende hat die 1. Bremerhavener Coastal Rowing Regatta stattgefunden. Allen Widerständen zum Trotz ist es dem Bremerhavener Ruderverein gelungen, zwei spannende Renntage in entspannter Atmosphäre zu gestalten.

Es wurde allen Corona-Regeln Rechnung getragen, wobei die Bremerhavener sich entschieden, dass Medaillen unter diesen Umständen auch mal vom Tablett genommen statt umgehängt werden dürfen. Die Siegerehrung nahm Katharina von Kodolitsch vom DRV vor.

Während der Beach Sprint am Freitag bei Spätsommerwetter, allerdings böigem Wind der Stärke 4-5 stattfand, waren die Bedingungen am Samstag dann noch etwas rauer. So musste die Rennleitung den Zeitplan nicht nur an die Lücken im Schiffsverkehr auf der Weser, sondern auch noch spontan an ein Gewitter und mehrere Starkregenschauer anpassen. Insgesamt vier Läufe mit bis zu neun Booten konnten trotzdem relativ pünktlich und ohne besondere Vorkommnisse absolviert werden. Die Strecke für die Groß- und Mittelboote führte einmal quer übers Fahrwasser und dann nach einer 90 Grad-Wende ca. 1,5 km in Richtung Nordsee und wieder zurück.

Das Feedback der fast 100 Teilnehmer - von Coastal Rowing-Anfängern bis Vizeweltmeistern war alles dabei - fiel durchweg positiv aus: „Genau richtig vom Schwierigkeitsgrad“, „Tolle Location“, „reibungsloser Ablauf“. Coastal Bgeisterte und bis dahin ahnungslose Zuschauer zeigten sich ebenfalls schwer beeindruckt.

Einer Fortsetzung im Jahre 2021 sollte also eigentlich nichts im Wege stehen. Wenn Corona es zulässt, wird dann gelingen, was schon in 2020 geplant war, eine Anbindung an die SAiL Bremerhaven.

Bootshaus abgebrannt

Erst am Montag vor der Regatta hatte es ein Feuer im Bootshaus gegeben, dass große Teile der Gastronomie zerstört hat. Durch Rauchgase und Löschwasserschaden sind die Umkleiden ebenfalls zerstört worden. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte verhindert sowie der überwiegende Teil des Bootsbestand durch die Feuerwehr gerettet werden.

„Der Ruderverein Bremerhaven hat diese Veranstaltung nur wenige Tage nach dem verheerenden Brand des Bootshauses über die Bühne gebracht“, zeigte sich Katharina von Kodolitsch beeindruckt von der Tatkraft des Vereins. „Wer konkrete Hilfe anbieten möchte, kann sich gerne an die Geschäftsstelle des DRV wenden.“

Ein Spendenkonto des Vereins wurde ebenfalls eingerichtet (IBAN: DE85 2925 0000 0001 1047 05).