Aufgrund des Coronavirus und der damit zusammenhängenden Schließungen öffentlicher Gebäude in Italien musste das geplante Trainingslager des Männer-Riemen-Teams vom 01.-16. März in Gavirate abgesagt werden. „Das Australian Institute of Sport, in dem die Mannschaft untergebracht ist, hat uns informiert, dass die sportlichen Einrichtungen des Trainingszentrums gesperrt sind. Demnach ist Rudern und allgemeines Training dort nicht möglich“, erklärt Sportdirektor Mario Woldt.

Zweierausscheid nach München verlegt

Folglich kann auch der für den 03. März angesetzte Zweierausscheid dort nicht stattfinden. Ein Ersatzort konnte aber schnell gefunden werden. „Die Ausscheidungsrennen des Männer-Zweier ohne Steuermann finden nun zum selben Termin auf der Olympiaregattastrecke in München statt. Alle Teilnehmenden sind bereits informiert“, so Woldt weiter.

Auch für das Trainingslager wurde ein Ausweichort gefunden. Vom 06. bis 22. März geht es erneut nach Lago Azul (Portugal), wo die Jungs von Disziplintrainer Uwe Bender bereits im Februar für knapp zwei Wochen ihre Zelte aufgeschlagen hatten. „Wir sind froh, dass wir so schnell reagieren konnten und Ersatz gefunden haben. In Lago Azul herrschen perfekte Bedingungen für die Sportler", erklärt der Sportdirektor. Dort wird die Mannschaft parellel zu dem bereits vor Ort trainierenden Team Deutschland-Skuller die Trainingseinheiten absolvieren.