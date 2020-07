Geplant war eine Einbettung in die SAiL Bremerhaven, die als Großveranstaltung wegen Corona abgesagt werden musste. Nun hat sich der Bremerhavener Ruderverein entschlossen, die Regatta – mit Unterstützung des Magistrats Bremerhaven und des LRV Bremen – auch ohne Rahmenprogramm durchzuführen.

Nach der aktueller Corona-Verordnung des Landes Bremen ist dies möglich, solange Teilnehmer und Besucherzahlen die vorgegebenen Grenzen nicht überschreiten. Aktuell ist eher mit einer weiteren Lockerung zu rechnen. Mehrere ÄrztInnen und ein Apotheker in Vorstand und Regattaausschuss haben das erforderliche Hygienekonzept erstellt. Einzelheiten dazu werden den meldenden Vereinen direkt zugestellt.

Über 20 Jahre Coastal-Rowing Erfahrung

Die Bremerhavener haben über 20 Jahre Erfahrung im Coastal-Rowing und haben unter anderem schon an diversen internationalen Regatten in der Partnerstadt Cherbourg und einer Regatta über den Ärmelkanal von Poole nach Cherbourg teilgenommen. Im August wird der Verein über zwei Vierer, zwei Zweier, zwei Einer und einen Zweier auf Helgoland verfügen. Die Firma Fast-Sports wird weitere Boote verleihen.

Die Strecke

Die Regatta wird vom Weser- Strandbad in Bremerhaven aus gestartet. Die Außenweser ist an dieser Stelle ca. 1,5 km breit, das Fahrwasser ca. 0,5 km. Das Areal des Beach-Sprints befindet sich außerhalb des Fahrwassers. Beim 4 km Kurs, der sich in Richtung Nordsee entwickelt, ist das Fahrwasser zweimal zu kreuzen.

Vorgesehen sind am Nachmittag des 21.08.2020 die Beach-Sprint Rennen im Einer und Zweier und am Nachmittag des 22.08. die Rennen über 4 km im Zweier und Vierer. Die Zeiten sind dem lokalen Hochwasser angepasst. Die Rennfolge wird so gestaltet werden, dass Mehrfachstarts möglich sind.

Auf Unterstützung anderer Vereine angewiesen

Die Regatta wird allerdings nur stattfinden können, wenn auch die anderen norddeutschen Vereine ihre Coastal-Boote leihweise zur Verfügung stellen. Hier würde sich der Bremerhavener RV um Unterstützung freuen.

Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier