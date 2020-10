Zum Abschluss der Regattasaison 2020 warten die in Werder (Havel) stattfindenden 24. Deutschen Sprintmeisterschaften mit einem überwältigenden Meldeergebnis auf. Über 200 Entscheidungen sind notwendig um in den 35 zu Stande gekommenen Rennen die Titelträger über die Sprintdistanz von 450 Metern zu ermitteln. Das Meldeergebnis, der Zeitplan stehen nun zum Download bereit. Der Zeitplan ist anspruchsvoll und verspricht spannende Entscheidungen an der Insel in Werder (Havel).

Maskenpflicht im Hygienekonzept / Teilnehmerlisten notwendig

Angesichts der aktuellen Corona-Situation sind entsprechende Hygieneregeln aufgestellt worden, die einzuhalten sind. Diese und weitere Informationen, wie Allgemeine Hinweise zur Veranstaltung, Fahr- und Parkordnung, sind auf den Internetseiten des Ruder-Klub Werder einsehbar und werden dort fortlaufend an die jeweils aktuellen Vorschriften angepasst. Diese sehen unter anderem eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung während der gesamten Regatta vor. Zudem müssen die startenden Vereine Listen mit allen teilnehmenden Personen beim Eintreffen am Regattagelände einreichen.

Lizenzen überprüfen

Trotz der durch die Pandemieumstände verkürzten Regattasaison gelten die RWR weiterhin. Insbesondere sind weiterhin die ärztlichen Bestätigungen zur Sporttauglichkeit (Eintrag in Aktivendatenbank des DRV) notwendig für einen Start bei dieser Meisterschaft. Die Liste nicht startberechtigter Sportler ist entsprechend zu beachten. Diese wird vorlaufend aktualisiert. Im Zweifelsfall sind entsprechende Nachweise auf der Regatta vorzulegen.

Aus der Ferne live dabei

Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Anreise nach Werder. Für alle Daheimbleibenden (Vor-Ort-Publikum ist nicht zugelassen) hat der Deutsche Ruderverband ein Video-Streaming angekündigt. Live-Ergebnisse sind durch den Havel-Regatta-Verein geplant.