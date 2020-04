Das Thema Digitalisierung steht seit einigen Jahren im gesellschaftlichen Fokus. Digitalisierung soll helfen, mit dem Einsatz von Technik den Alltag zu erleichtern oder zu reformieren. Daraus resultieren oft neue Arbeitsformen, neue Geschäftsmodelle.

Das Thema beschäftigt auch den DRV, will er doch als Verband der Vereine seinen Mitgliedern möglichst unbürokratische und einfache Wege zur Kommunikation und Administration bieten. Aber vielleicht können auch neue Wettkampfformate gefunden werden, die erst dank der digitalen Technik möglich sind und den Rudersport in der Breite zugänglicher und attraktiver machen.

Die Aufgabe des Arbeitskreises Digitalisierung ist es, sich einen Überblick über die derzeit vorangetriebenen digitalen Projekte zu verschaffen, sich ein Bild von den Bedürfnissen in den verschiedenen Arbeitsbereichen des DRV zu machen und schließlich eine Digitalisierungsstrategie zu entwerfen.

Nach vielen Interviews mit fast allen Interessensgruppen im Verband zeichnet sich ab, dass insbesondere im Bereich Administration Handlungsbedarf besteht. Wir möchten wir uns aber zusätzlich ein breiteres Bild verschaffen und hoffen deshalb auf Eure Mithilfe:

Welche digitalen Angebote nutzt Ihr bereits? Welche fehlen? https://rudern.de/umfrage-digitalisierung Wir bitten um eine Teilnahme bis zum 31.5.2020. Vielen Dank. Eure Erfahrungen sind für uns bei der Entwicklung der Digitalisierungsstrategie wertvolle Informationen.

Es gibt sie durchaus, die Digitalisierung im DRV. Das Verwaltungsportal wurde zur elektronischen Abwicklung von Teilen des Regattawesens geschaffen, als es den Begriff Digitalisierung noch gar nicht gab. Neben der elektronischen Meldung und Ergebnisveröffentlichung zu Regatten gehört nun auch die Planung und Auswertung von Wettkampfrichtereinsätzen zum Funktionsumfang des Portals.

Außerdem gibt es inzwischen Werkzeuge für die Datenpflege rund um Trainerlizenzen (LIMS), für die elektronischen Anmeldung für die Fahrtenwettbewerbe, Angebote für Blended Learning, die u.a. die Diskussion von selbst hochgeladenen Rudervideos am Einzelbild erlauben (edubreak) und eine zentrale Anwendung zur Verteilung von Trainingsplänen und Erfassung von Trainingsprotokollen für Kaderathlet*innen (Ludum). Die Ergometerveranstaltung „Women’s Challenge“ wurde auch dank digitaler Datenerfassung zur “größten Regatta des Jahres”. Auch in den Landesruderverbänden tut sich einiges, so setzen inzwischen einige LRV zur elektronischen Abwicklung ihrer Verwaltungsprozesse auf die Software SAMS, die ursprünglich für Volleyballverbände entwickelt wurde.

Nicht zuletzt hat der Wechsel auf Microsoft 365 und Teams geholfen, die Geschäftsstelle im Zuge der COVID-19-Pandemieprävention arbeitsfähig ins Homeoffice zu verlegen.