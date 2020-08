Am vergangenen Freitag fand das zweite Ausscheidungsrennen des Männer-Doppelzweiers in Ratzeburg statt. Nachdem sich bei den internen Testrennen vor knapp vier Wochen Stephan Krüger und Marc Weber (Frankfurter RG Germania/Gießener RC 'Hassia' 1906 e.V.) gegen das Duo Stephan Riemekasten und Timo Piontek (Der Hamburger und Germania RC/Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V.) in zwei Rennen durchsetzen konnten, wurden in den darauffolgenden drei Wochen die Besetzungen noch einmal getauscht. Krüger trainierte zusammen mit Piontek, die zweite Kombi bildeten Riemekasten und Weber.

Bei fairen Bedingungen gingen die beiden Doppelzweier am Freitag wie schon vor vier Wochen gegen den leichten Männer-Doppelzweier mit Jason Osborne und Jonathan Rommelmann (Mainzer RV/Crefelder RC) an den Start. Das leichte Duo war nach einem krankheitsbedingten Ausfall in der Vorwoche allerdings noch leicht geschwächt.

Zwei Siege für Krüger/Piontek

Das erste Rennen konnten Krüger/Piontek mit nicht ganz vier Sekunden Vorsprung vor Riemekasten/Weber gewinnen, Osborne/Rommelmann wurden Dritte und gingen beim zweiten Rennen schon gar nicht mehr an den Start. Auch im zweiten Durchgang konnten sich Krüger und Piontek mit 5,6 Sekunden Vorsprung vor Riemekasten/Weber durchsetzen. Ein drittes Rennen war nach den zwei Siegen hinfällig. „Durch den Ausfall von Osborne und Rommelmann im zweiten Rennen hatten wir jetzt natürlich nicht so den Vergleich wie bei den Rennen vor vier Wochen, das ist schon etwas ärgerlich“, so Disziplintrainer Marcus Schwarzrock. Dennoch musste er zusammen mit Bundestrainer Karsten Timm eine Entscheidung treffen. „Die ist uns definitiv nicht leichtgefallen, es war sehr eng. Am Ende haben wir uns dazu entschieden, Stephan Krüger und Marc Weber vorläufig zu nominieren. Die beiden werden somit bei der Europameisterschaft an den Start gehen“, erklärt Schwarzrock. Die vorläufige Besetzung des Doppelvierers steht mit Tim Ole Naske, Max Appel, Karl Schulze und Hans Gruhne (RG Hansa/SC Magdeburg e.V., Abteilung Rudern/Berliner RC/RC Potsdam) ja bereits schon länger fest.

EM-Entscheidung am 15. August

Ob die Europameisterschaft in Poznań (Polen) vom 09.-11. Oktober stattfinden kann, soll sich nun am 15. August entscheiden.

Das Team Deutschland-Skuller hat nun erst einmal drei Wochen frei. „Wenn die EM nicht stattfindet, dann hängen wir noch eine weitere Woche Urlaub dran“, so Schwarzrock, der seinen Athleten ein paar Aufgaben für die freie Zeit mitgegeben hat. „Die Ansage ist, sich aktiv zu erholen. Findet die EM statt, was ich natürlich hoffe, damit wir vor dem Winter noch ein Trainingsziel und einen internationalen Vergleich haben, dann sollen die Jungs in der dritten Woche schon wieder individuell trainieren.“