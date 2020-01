Die Wellenbrecherinnen Catharina Streit, Meike Ramuschkat, Timna Bicker und Steffi Kluge haben die Talisker Whisky Atlantic Challenge 2019 als schnellstes

Frauenteam gewonnen.

In 42 Tagen und 46 Minuten haben die Hamburgerinnen 5.068 Kilometer in ihrem Ruderboot Doris zurückgelegt und als erstes deutsches Frauenteam bei der Atlantic Challenge Geschichte geschrieben. „Es war unfassbar! Wir sind sprachlos, welche Unterstützung uns aus Deutschland erreicht hat. Vielen vielen Dank dafür! Jetzt freuen wir uns auf regelmäßige Mahlzeiten, ein Bett, eine Dusche, frische Früchte und ganz viel Liebe von unseren Freunden und Familien“, erzählt Skipperin Catharina Streit kurz nach der Ankunft um 07:30 Uhr Ortszeit in English Harbour auf Antigua, als sie noch keine zehn Minuten festen Boden unter ihren Füßen hat.

Auf der Karibikinsel erwarteten sie und ihre Crew eine zehnköpfige Delegation aus Familienmitgliedern und Freunden für eine besonders emotionale Ankunft.

Rudern, Schlafen, Essen - alles auf einem Boot! Am 12. Dezember 2019 waren die Hamburgerinnen als Team RowHHome in San Sebastian de La Gomera (Kanarische Inseln) zu ihrem Atlantik-Abenteuer aufgebrochen. Bei der Talisker Whisky Atlantic Challenge rudern alle Teilnehmer für den guten Zweck.

Die Erlöse der Wellenbrecherinnen kommen den Projekten “Kinderlachen e.V.” und “Zeit für Zukunft” zugute.