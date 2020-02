Rund 50 Wettkampfrichterinnen und Wettkampfrichter aus allen Regionen Deutschlands folgten am vergangenen Samstag der Einladung des Ressorts Wettkampf zu einer lizenzverlängernden Fortbildung nach Berlin.

Alle Mitglieder des Fachressorts, besonders natürlich der Ressortleiter Rolf Warnke, freuten sich sichtlich, so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Räumen der RG Wiking begrüßen zu können.

Im Vordergrund stand wie üblich die Beschäftigung mit dem Regelwerk. Willi Rüdel führte zunächst durch Änderungen und Ergänzungen der Ruder-Wettkampfregeln, bevor Lucas Hesselmann für die Deutsche Ruderjugend die aktuelle Fassung der Bestimmungen für das Jungen- und Mädchenrudern vorstellte. Und natürlich konnten im Anschluss alle Anwesenden in gemeinsamen Diskussionen ihr Regelwissen unter Beweis stellen – und sicherlich manchmal auch ergänzen.

Ein zweiter und mit ebenfalls großem Interesse verfolgter Themenschwerpunkt war diesmal das Para-Rudern. Susann Elker vom „Kompetenzzentrum Rudern mit Behinderung“ informierte in ihrem sehr interessanten und detailreichen Vortrag über die Regeln für das Para-Rudern, die Para-Klassen und über alle Besonderheiten, die es bei der Durchführung eines Para-Events zu beachten gilt. Mittlerweile sind Para-Rennen ja erfreulicherweise bei etlichen Regatten etabliert, und so waren alle Anwesenden mit Feuereifer bei der Sache, denn Sicherheit und Wohlergehen der Sportlerinnen und Sportler liegt uns allen natürlich sehr am Herzen.

Eingerahmt wurden diese Programmpunkte durch die Bekanntgabe der Regattatermine 2020 und die von Stephan Krajewski vorgestellten Statistiken zum Wettkampfrichter-Einsatz der abgelaufenen Saison und zu den Entwicklungen bei den Meisterschaften. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf dem Anteil der weiblichen Wettkampfrichter, der noch immer hinter den Erwartungen zurückbleibt. Die eindeutige Stärkung des Anteils weiblicher Aktiver und Funktionsträger ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die sich nicht nur den nationalen und internationalen Sportverbänden stellt, sondern ganz selbstverständlich uns allen. Das Ressort Wettkampf möchte besonders die Zahl der Wettkampfrichterinnen steigern und würde sich sehr über Interessentinnen freuen. Für eine erste Kontaktaufnahme stehen alle Mitglieder des Ressorts sowie die Regionalbeauftragten zur Verfügung.

Besonders erfreulicher war es in diesem Zusammenhang, dass bei der parallel stattfindenden Prüfung zum Erwerb der nationalen WKR-Lizenz die Geschlechtergleichheit schon Realität war: gleich drei neuen Kolleginnen und ebenso viele Kollegen konnten die Ressortmitglieder zum Bestehen der Prüfung gratulieren!