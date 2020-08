Wir machen weiter, trotz Pandemie.

Ausbildung im Bereich Para Rudern stellt sich den Herausforderungen, im Sport und dessen Umfeld.

voneinander – füreinander - miteinander

Am vergangenen Wochenende fand im DRV Kompetenzzentrum „Rudern mit Behinderung“ in Rüdersdorf bei Berlin die 2. Auflage der Aus- und Fortbildung im Bereich Para Rudern statt. Unter Beachtung der Regelungen zum Pandemiegeschehen, machten sich zahlreiche Teilnehmende aus ganz Deutschland auf den Weg zum Kalksee bei Rüdersdorf. Es sollte nicht nur eine Neuauflage des vergangenen Jahres werden. „Wir sind stetig dabei, uns weiter zu entwickeln und nehmen jeden Vorschlag gern auf“, so der Leiter des Kompetenzzentrums Lutz Bühnert. Was im vergangenen Jahr als Grundlagenausbildung mit grobem Überblick über alle Teilbereiche begonnen hat, konnte sich bereits in diesem Jahr zu einem tiefgehenden Ausbildungsgeschehen mit vielen interessanten Themenblöcken entwickeln.

Bühnert weiter: „Wir haben es geschafft, innerhalb eines Jahres die Notwendigkeit von zusätzlichen 3-4 themenspezifischen Ausbildungsblöcken zu erarbeiten, die wir in einzelnen Ausbildungen unterbringen müssen.“ Deutlich wurde dieses Bedürfnis, nicht zuletzt durch die außergewöhnliche Seminarstruktur des Deutschen Ruderverbandes. Gerade im Bereich Para Rudern sind die Athleten oftmals die besten „Experten in eigener Sache“. So ist es keine Seltenheit, dass ein Athlet zum Referenten wird und über die eigenen Mittel und Wege spricht, im Sport mit seinen Einschränkungen umzugehen. Wenn Menschen mit und ohne Behinderung Hand in Hand verschiedenste Themen des Rudersports erörtern, dann sind die Ergebnisse so vielfältig wie die Personen, die sie erarbeiten. Dabei werden nicht nur behinderungsspezifische Themen zum Inhalt der Ausbildung gemacht, sondern auch allgemeine Vereins- und Verbandsthemen. „Para Rudern geht nicht nur Menschen mit Behinderung etwas an, sondern den ganzen Verband. Jeder Verein profitiert von einer diversen Mitgliederstruktur und den unzähligen Möglichkeiten, die diese mit sich bringt.“ So Bühnert.

Dass diese Methode funktioniert, ist nicht zuletzt daran zu erkennen, dass die Mehrheit der Teilnehmenden sich schon jetzt für das kommende Jahr rückgemeldet hat. Neben dem vielen Zuspruch für die richtungsweisende Ausbildung, steht dem DRV Team also auch noch eine Menge Arbeit für das kommende Jahr bevor.

Für weitere Informationen zur Ausbildung 2021 sowie zur Anerkennung als Bildungsurlaub und Informationen zum Kompetenzzentrum, melden Sie sich gern bei Lutz Bühnert (lutz.buehnert@rudern.de).