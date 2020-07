Der Wassersportverein 1926 e.V. Offenbach-Bürgel trauert um seinen Ehrenvorsitzenden Bernd Hofmann, der am 28.6.2020 im Alter von 77 Jahren verstorben ist.

Bernd Hofmann trat am 1.5.1957 in den Wassersportverein ein. Seinen ersten Sieg errang der damals 14-Jährige im selben Jahr bereits als Steuermann auf der Mühlheimer Regatta. Er steuerte die Mannschaften des WSV in Vierer- und Achterrennen bis 1960. In den Jahren 1961 – 1968 errang er als aktiver Ruderer insgesamt 39 Siege. Noch während seiner aktiven Zeit stellte er sich als 2. Schriftführer für die Arbeit im Vorstand zur Verfügung. Er blieb im Vorstand als 1. Schriftführer, später als geschäftsführender Vorstand, bis er 1992 von der Mitgliederversammlung zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde. Nach der umfangreichen Satzungsänderung 2004 übernahm er den Vorsitz Organisation und Öffentlichkeit bis 2013. Den Bootshausneubau hat er im damaligen Vorstand vorangetrieben und zeichnet so mitverantwortlich für das größte und umfangreichste Bauprojekt unserer Vereinsgeschichte.

Als Schiedsrichter des Deutschen Ruderverbandes stand er bis zu seinem Ausscheiden aus Altersgründen für faire Wettkämpfe auf allen nationalen Regattastrecken. Auf der eigenen Bürgeler Regatta war Bernd Hofmann von 1979 bis 2007 als Regattaleiter tätig und konnte in dieser Funktion in den Jahren 1980 – 1990 die internationalen Hochschulmeisterschaften nach Bürgel holen. Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand ernannte ihn die Mitgliederversammlung 2013 zum Ehrenvorsitzenden. Seine Erfahrung stellte er bis zuletzt seinen Amtsnachfolgerinnen als Ratgeber gerne zur Verfügung.

Für seine großen Verdienste um den Rudersport und seinen geliebten Wassersportverein erhielt er u.a.:

1987 die silberne Verdienstnadel des Hessischen Ruderverbands

1989 den Ehrenbrief des Landes Hessen

1996 die Bürgermedaille der Stadt Offenbach

2004 den Ehrenbrief der Stadt Offenbach

2007 die goldene Ehrennadel des Deutschen Ruderverbands

Nach kurzer Krankheit ist Bernd Hofmann viel zu früh von uns gegangen. Durch sein gradliniges Engagement hat er viel für den Wassersport getan und in unserem Verein dauerhafte Spuren hinterlassen. Sie sind uns Verpflichtung, in seinem Sinne weiterzuarbeiten. Wir werden Bernd Hofmann in dankbarer und lebhafter Erinnerung behalten. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. Seine letzte Ruhestätte wird Bernd im Stillen Wald im Flörsbachtal finden.